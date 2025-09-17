El Ajedrez de Derqui sigue creciendo: se viene un nuevo Torneo

El próximo 21 de septiembre se realizará un nuevo torneo de ajedrez en Presidente Derqui, organizado por el Club de Ajedrez en su sede ubicada en Sucre 265. La inscripción será a las 10:00 horas y el inicio del torneo a las 11:00, con un costo de $4000 para el público general y $3000 para socios. Las partidas se jugarán a 10 minutos + 3 segundos por jugador, y habrá un buffet económico. Informes e inscripciones comunicándose con el +54 9 11 6035-9065

“No hay límite de edad, una de las genialidades de este juego es que podés ver grandes partidas entre jugadores que no son de la misma categoría, por ejemplo un niño jugando con un adulto, y es increíblemente emocionante”, señaló Luis Alberto Silva a Pilar Hoy Noticias.

Además, habrá trofeo y medallas para los ganadores.

Se espera una gran concurrencia, ya que “no solo viene gente de la zona, sino de otras localidades”. El torneo, que se realiza una vez al mes, se ha convertido en una cita muy esperada: “con mucho esfuerzo y dedicación se logró que se pueda realizar una vez al mes y que la gente espere el torneo”, completó Silva, uno de los organizadores y alma mater del club.

El pasado fin de semana fueron anfitriones de un encuentro en el que participaron 60 personas aproximadamente en un torneo por equipos con delegaciones de Escobar, San Miguel, José C. Paz y Derqui. “Fue algo increíble, participaron equipos muy fuertes… había equipos juveniles que tuvieron gran protagonismo y realmente, para nosotros como club más allá del resultado fue una gran experiencia”.

En esta oportunidad, la Copa quedó en Derqui, «El equipo de nuestro profe ganó de manera invicta esta Etapa !! Felicitaciones Cristian, Lucas y el gran Hector Facino. Gran desempeño de todos los socios y Juveniles de nuestro club», publicaron en sus redes sociales.

Desde la organización resaltaron que la clave está en la dedicación, el estudio, el esfuerzo y el trabajo en equipo, sumados a la experiencia del profesor que conforma los equipos.

“Hace poco más de un año este club se formó como un club de amigos para jugar ajedrez, solo eso. Y en tan poco tiempo no solo estamos a la altura, sino que tenemos grandes competidores que pueden pelear el podio en cualquier torneo sin problemas”, remarcaron.

El objetivo de este próximo encuentro es claro: “seguir creciendo como club, que nos sigan conociendo y brindar una buena tarde de ajedrez a todos los concurrentes”.