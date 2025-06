El Club de Ajedrez de Presidente Derqui homenajeó a Marcelo Fernández Agüero

El pasado sábado 31 de mayo, el Club de Ajedrez de Presidente Derqui vivió una jornada inolvidable con su torneo especial en homenaje a Marcelo Fernández Agüero, histórico referente del ajedrez pilarense. El Torneo tuvo lugar en Pilar Point y contó con una gran concurrencia, más de 40 jugadores en competencia y momentos de alta emotividad que marcaron la jornada. Participaron de la jornada la esposa de Fernández Agüero, sus ex alumnos y la bicampeona mundial Candela Francisco quien se iniciara en el deporte ciencia de la mano del homenajeado en ese mismo lugar.

Marcelo Fernández Agüero fue formador de generaciones enteras y este torneo fue un merecido reconocimiento a su legado. Entre los presentes estuvo su esposa, Marcella, visiblemente emocionada al ver reunidos a tantos exalumnos y amigos. Una de ellas fue Candela Francisco, actual bicampeona mundial, quien asistió al evento como invitada especial. “Cande”, como la llaman afectuosamente, fue alumna de Marcelo cuando tenía solo nueve años y entrenaba justamente en Pilar Point. Hoy tiene una carrera internacional en pleno ascenso y es la primera socia honoraria del club.

“Fue muy emotivo ver cómo personas que conocieron a Marcelo participaron de diferentes formas. Algunos compitieron, otros vinieron solo a saludar y compartir recuerdos. Esta jornada superó todas nuestras expectativas”, comenta desde la organización Alberto Silva en diálogo con Pilar Hoy.

En el plano competitivo, el torneo dejó dos destacados ganadores: Héctor Facino se consagró en la categoría general con un ajedrez de altísimo nivel, mientras que Matías Frías Pérez se quedó con el primer puesto en la categoría juvenil. Ambos jugadores representan a Pilar con un nivel que sigue creciendo.

En diálogo con Pilar Hoy Noticias, Cristian Zárate, profesor del Club y ex alumno de Marcelo lo recordó con estas palabras «fue mi profesor, un señor al que extraño mucho y me inculcó el tema del ajedrez, sus enseñanzas así que es un honor hacer este torneo en su memoria».

Por su parte Candela Francisco, quien estuvo una buena parte del torneo firmando autógrafos, charlando y sacándose fotos con los jugadores, recordó a Fernández Agüero con estas palabras «comencé a jugar al ajedrez a los 8,9 años y mientras mis madres ayudaban en un comedor de niños los sábados a la mañana a mi me dejaban en Pilar Point aprendiendo ajedrez con Marcelo. Hoy lo estamos recordando con mucho aprecio y cariño. Recuerdo cuando venía éramos todos chiquitos, tomábamos un vaso de Coca, pintábamos dibujitos, hacíamos crucigramas, veníamos a divertirnos y en mi caso personal fue el inicio de una carrera. Está bueno impulsar este tipo de espacios para compartir con otros chicos».

Marcella y Candela fueron las responsables de dar inicio al Torneo con el movimiento inicial de piezas.

«Me emociona muchísimo, me he encontrado con personal de Pilar Point que continúa estando desde que Marce realizaba las clases de ajedrez, alumnos de él que me tienen que decir quiénes son porque son todos hombres y mujeres. Me encontré con mamás que venían a traer a sus hijos. La verdad que estoy muy pero muy feliz», dijo Marcella, esposa de Fernández Agüero.

«Ni siquiera Marcelo se dio cuenta lo importante que fue la gestión que hizo aparte del ajedrez. El ajedrez fue un vehículo porque aporta un montón de estrategias de pensamiento y conductuales también, de caballeros, pero realmente es todo lo otro lo que ha quedado, el ambiente, la pertenencia y hoy están felices de reencontrarse», completó.

Lucas fue alumno de Marcelo cuando era pequeño y no sólo estuvo presente sino que jugó el torneo y lo recordó así «yo empecé con 6 años, fue mi primer y único profe, muy bueno, estuve como 5/6 años con él y hoy tengo 17 años y con él aprendí a jugar, casi voy a los Bonaerenses sólo que no me daba la edad. Estoy muy agradecido con él y le tengo un cariño y un aprecio muy grande.

Por último, Astrid, que no sólo fue alumna sino que también trabajó con él en el local que tenía en Pilar Point, recordó a Marcelo con hermosas y sentidas palabras «era un compañero, un amigo, parte de nuestra familia, está siempre en nuestro corazón».

Gracias al apoyo del Círculo de Ajedrez Miguel Najdorf, que prestó relojes para cubrir la alta convocatoria, el torneo se desarrolló con total normalidad y excelente organización. “Teníamos miedo de desbordarnos, pero todo salió excelente. La predisposición de Pilar Point fue total y nos hicieron sentir como en casa”, dijeron los organizadores, que agradecieron especialmente al centro comercial por su colaboración.

El éxito del torneo no pasó desapercibido. La repercusión en redes sociales fue notable y varios medios locales se hicieron eco del evento. Desde el club adelantaron que el próximo torneo será dentro de un mes y que tienen la intención de seguir saliendo de Derqui para llevar el ajedrez a distintas localidades del distrito.

“Queremos que este sea el inicio de un circuito itinerante, y que cada torneo mensual sea en una localidad diferente. Además, vamos a seguir con torneos temáticos porque vimos que generan una respuesta muy positiva”, concluyó Alberto Silva.

De la actividad participaron los Autores Locales, a quien Marcelo también impulsó desde su librería Matute en Pilar Point. Le recitaron un hermoso poema y obsequiaron una escultura hecha por Nico Perales en su memoria.