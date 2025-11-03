El Club de Ajedrez de Presidente Derqui realizará su torneo en el Colegio Chesterton

El próximo sábado 8 de noviembre desde las 12 hs en Derqui el Club de Ajedrez de la localidad realizará su torneo mensual en el colegio Chesterton, ubicado en Domingo Faustino Sarmiento 299. Para más información e inscripciones comunicarse al +54 9 11 6035-9065 o en las redes del Club Ajedrez Presidente Derqui

El torneo es abierto, con un sistema de juego suizo a siete rondas, que se desarrolla en un ritmo de juego de 7+3, lo que significa que cada jugador tiene 7 minutos en su reloj para toda la partida y recibe 3 segundos extra por cada jugada que realiza. La modalidad Blizt consta de una partida de ajedrez con un control de tiempo rápido. La competición dará comienzo a las 12:00hs y contará con servicio de buffet. El valor de la entrada general será de $4.000, y $3.000 para aquellos que sean socios.

Es la primera vez que se realiza este encuentro en este espacio, anteriormente fue realizado en la sede del Club y una única vez en el centro comercial Pilar Point, pero en esta oportunidad fueron invitados por los directivos del colegio para aprovechar su lugar, “es la segunda vez que hacemos un torneo fuera de nuestra sede con la idea de llevar el ajedrez a todos lados”, indicó Luis Silva, presidente del Club, en diálogo con Pilar Hoy.

Esta propuesta de gran convocatoria ofrece un espacio de recreación y entretenimiento para todos sus aficionados, sin límite de edad y nivel. En otras ocasiones han participado jugadores de toda la zona y se estima la misma concurrencia. Como ciudadanos es muy importante abrazar este tipo de proyectos, especialmente aquellos que tienen como objetivo la puesta en común a través del entretenimiento y el placer.

El Club de Ajedrez tiene apenas un poco más de un año, y además de organizar y ejecutar este torneo mensual, también han asistido anteriormente a encuentros amateur de renombre, en 2024 formaron parte de uno de los torneos más importantes del país en la ciudad de Mar del Plata. La sede del Club de Derqui está ubicada en el centro de jubilados en la calle Sucre al 265. Allí dictan clases los días miércoles y jueves de 16:00 a 19:00hs, y los sábados de 10:00 a 13:00hs, totalmente gratis.