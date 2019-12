El Consejo Municipal Argentina y Pilar contra el Hambre reforzó el acompañamiento a merenderos para el Año Nuevo

El Consejo Municipal Argentina y Pilar contra el Hambre realizó ayer el segundo de varios encuentros y llevó adelante acciones para acompañar a comedores y merenderos: “Queremos que este 31 de diciembre comience un Año Nuevo de verdad para todos. Queremos que la preocupación que se vivió durante todo este tiempo se convierta en una nueva esperanza», dijo el Intendente Achával.

Además destacó que «En esta fecha tan especial, gracias al trabajo conjunto y articulado de la mesa que conformamos, muchos hogares de nuestro distrito van a poder llevar un plato de comida a su mesa. Se trata de un gesto puntual que tiene que ver con una mirada y una decisión profunda de terminar con el hambre y por eso vamos a seguir trabajando el tiempo que sea necesario para ponerle fin a esta herida».

Achával dijo que “Este no es un compromiso de gobierno únicamente, es un compromiso social. Todos somos responsables y podemos contribuir a ponerle fin al hambre. Como dice Alberto, un país dividido entre los que comen y los que no comen es un país fracturado. Y en esta nueva etapa queremos construir una Argentina que sea para todos».

Por su parte, la concejal y jefa del bloque del Frente de Todos, Lourdes Filgueira expresó que «Lo que nos propusimos hacer con esta medida es acompañar a todas esas mujeres que día a día ponen el cuerpo y abren las puertas para darle de comer a niños y hasta adultos que no pueden tener un plato de comida en su mesa. Queremos que sepan que no están solas, sino que hay un Estado y toda una sociedad dispuesta a trabajar para ponerle fin a la dura situación social que se vive».

Filgueira señaló que «A lo largo de este año nos ha pasado en varias oportunidades de llegar a una institución para hacer un control oftalmológico y que un niño se desmaye porque hace un día que no come. O de ir a un club de barrio y que un chico salga de la cancha descompuesto porque no tiene nada en la panza. Incluso, nos pasó en esta Navidad Solidaria de ver todas esas familias que no tenían qué compartir porque la plata no alcanza». Y dijo: «Tenemos el compromiso de transformar esas realidades y sabemos que ese trabajo debe hacerse desde nuestras instituciones, que son las que se encuentran a diario con estas situaciones».

La Secretaria de Desarrollo Social, Paula González, explicó: «Las charlas que se llevaron adelante ayer en Del Viso, Derqui y Villa Rosa apuntaron a tratar temas de evaluación nutricional, malnutrición, desnutrición, talla y peso. Nos parece importante que las referentes de los merenderos también incorporen herramientas para entender cuándo un caso es crítico y trabajar junto a ellas para solucionarlos». Y remató: «Necesitamos de todos para ponerle fin al problema del hambre».

González remarcó que «La acción de este Año Nuevo es un incremento más a los que ya se hicieron a principio de mes, cuando duplicamos la ración de alimentos a los merenderos. Realmente la situación social que recibimos es complicada, y vamos a trabajar incansablemente para repararla».

Finalmente, Achával cerró: «Hay un deseo de que los argentinos puedan vivir mejor. Y ese es un deseo común a todos que empieza a construirse hoy mismo y por el que vamos a trabajar cada día de nuestro gobierno”.