El Día del Autor Local es una celebración a la identidad y la pasión por la escritura

En Pilar, el 3 de septiembre no es un día más: se celebra el Día del Autor Local, fecha que reconoce el trabajo de escritores y escritoras del distrito y que se ha convertido en una verdadera fiesta de la literatura. Este año, las actividades incluyeron un brindis de camaradería en la sede de la Asociación Civil en Lorenzo López 968, programas especiales de radio, charlas en escuelas, un stand de ventas en la Plaza 12 de Octubre y la esperada presentación de la Segunda Antología 2025, que reúne a 23 autoras y autores pilarenses.

“Para mí, el Día del Autor Local es un logro colectivo muy importante porque nos permitió entrar en el calendario institucional del partido de Pilar”, destacó Víctor Koprivsek, referente del movimiento. “Nos abrió las puertas de las escuelas, donde alumnos y alumnas pueden conocer de cerca a los escritores de su ciudad. En ese momento teníamos casi 100 libros publicados, hoy ya son 300. Es una celebración a la identidad, a la literatura y a la pasión de tantos que tienen la poesía y la escritura en el centro de su corazón”.

El movimiento de Autores Locales nació en 2012 como un grupo de autogestión y hoy se consolidó en una asociación civil con más de 70 miembros activos. Durante la pandemia, lejos de detenerse, se fortaleció: “Lo que nos dejó fue el apoyo humano. El escritor suele trabajar en soledad, pero descubrimos que había un grupo atrás que te alienta, que te banca. La pandemia consolidó un grupo humano con mucha fuerza”, recordó Koprivsek.

La asociación cuenta desde 2022 con un local propio en pleno centro de Pilar, a tres cuadras de la plaza principal. “Tener un lugar propio es un descanso y un refugio para nuestros libros. Antes acarreábamos cajas, alquilábamos remises, era todo más dificultoso. Hoy podemos hacer talleres, presentaciones y encuentros en un espacio que sentimos como nuestro”, explicó.

La actividad más visible para la comunidad es el stand de la Plaza 12 de Octubre, donde los fines de semana se difunden y comercializan los títulos de los autores locales. En 2024, allí se vendieron más de mil ejemplares. “Es impactante para toda la comunidad lectora. Los libros terminan en hogares, en escuelas, en la mesita de luz de vecinas y vecinos que eligen leer a escritores de Pilar”, aseguró.

De cara al futuro, Koprivsek es optimista: “Los desafíos son seguir creciendo, consolidando la asociación y dándonos a conocer. Hoy somos más de 70 autores y autoras de todas las localidades y barrios de Pilar, y siempre se suman nuevas voces”.

Su mensaje final apunta a quienes sueñan con publicar: “Que se animen a escribir, que se animen a publicar, que no están solos ni solas. Este es un espacio abierto, un movimiento que tiene 13 años de vida y que demuestra que escribir nunca es en vano”.