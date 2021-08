El domingo 8 de agosto el merendero El Rinconcito de los Sueños festeja el día del niño

El merendero Rinconcito de los Sueños ubicado en Leandro Alem 1759, entre las calles San Fernando y Alvear, se encuentra organizando la campaña para el festejo del día del niño que tendrá lugar el domingo 8 de agosto a las 14:00 hs si el tiempo acompaña.

El merendero surge hace 4 años y medio mediante la iniciativa de la familia Vallejos quienes comenzaron dando la merienda a los niños que lo necesitaban. En este momento, cocinaban sábados y domingos para las familias de la zona.

Actualmente se encuentran construyendo un espacio físico debido a que cuando llueve o hace frío los niños no pueden asistir. “Cuando no puedo cocinar los sábados y domingos yo no me puedo quedar con las cosas, entonces hago bolsas y las dono. Dono para que la gente tenga para cocinarse en sus casas y no les falte nada”, afirma Jesús Vallejos, director del merendero y dueño del espacio, en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

El Rinconcito de los Sueños acepta todo tipo de donaciones, ya sea materiales para la construcción del espacio como para los 88 chicos a los que ayudan. “Todo es bienvenido, ropa, calzado, alimentos no perecederos”, afirma María Cristina Antón, voluntaria en el merendero, en diálogo con Pilar Hoy Noticias. Además, hace hincapié en la importancia de tener un espacio físico para el merendero: “Lo ideal sería conseguir techar ese espacio y cerrarlo. Si tenemos un espacio físico podemos dar ayuda escolar, yo puedo enseñar a coser, podemos hacer miles de cosas con un espacio fijo”.

Antón es una de las voluntarias que organiza la campaña que se llevará a cabo el 8 de agosto, la idea es poder realizar el festejo un domingo antes del día del niño para que el 15 de agosto puedan pasarlo con sus familias o asistir a otro evento. Desde el merendero, tienen pensado entregar una chocolatada con torta y un regalo para cada chico, pero no se podrán quedar ya que no hay espacio físico, por esta razón es que será por tandas. Para poder llevar a cabo la campaña, piden colaboraciones como juguetes y ropa.

A esta campaña de Antón se sumó la Red de Costureras Solidarias de Pilar que llevó adelante la campaña de recolección de juguetes y donó leche y azúcar para la merienda.

Las donaciones se pueden realizar acercándose al merendero El Rinconcito de los Sueños todos los días a partir de las 14:00 hs o comunicarse con María Cristina al +54 9 2304 55-6403.