El Dúo Ramírez – Bacci se presenta en Torrente Espacio Teatral

El sábado 2 de mayo a las 21 hs se presentará el dúo Ramirez – Bacci en Torrente Espacio Teatral (Bolívar 416. Pilar centro). Por más información y reserva de entradas comunicarse por las redes sociales https://linktr.ee/hectorbacci o al +54 9 11 5502-6856.

El dúo integrado por Gastón Ramírez y Héctor Bacci interpretará folclore, entre otros, los siguientes ritmos: gatos, chacareras, escondidos y zambas. Además se suma Cristian Bacci en bombo



En este show, el dúo estará registrando en audio y video su actuación para las diversas plataformas. Además, próximamente lanzarán su primer álbum titulado «Cantar infinito» que incluye la Chacarera para mi vuelta (M Ferreyra -O Paz), Escondido (popular) y Cantar infinito tema de autoría de Héctor Bacci y que le da nombre al primer trabajo del dúo.

La formación s compuesta por: Héctor Bacci (guitarra, bandoneón y voz), Gastón Ramírez (guitarra y voz) y Cristian Bacci (bombo) se presentará próximamente en Capilla del Señor en El Retorno Pulpería, el 15 de mayo y el sábado 23 de mayo en Pianto Club Cultural