El libro del artista plástico Claudio Roncoli, “Empty Project”, se expondrá en la Feria Internacional del Libro

Hasta el 16 de mayo se podrá disfrutar de la Feria Internacional del Libro en La Rural. Allí, Identidad Argentina y Fundación Arte Móvil (FAM) estarán presentes con el libro “Empty Project” de Claudio Roncoli, presidente de la FAM.

Roncoli expondrá su libro en el stand de la editorial y librería “El Emporio del Libro”.

El reconocido artista Claudio Roncoli expondrá su último libro, “Empty Project”, en la Feria Internacional del Libro que se realizará en La Rural desde el 28 de abril y se extenderá hasta el 16 de mayo. El libro podrá encontrarse en el stand de “El Emporio del Libro” y se presenta gracias al esfuerzo de Identidad Argentina y la Fundación Arte Móvil, entidades que se encargaron de editar los ejemplares.

“Empty Project” es un libro que plasma en 180 páginas toda la producción de Roncoli, basada en cuadros, murales, collage y esculturas, a partir de su experiencia viviendo en los Estados Unidos, el impacto que estos ocho años generaron en él y su percepción del consumo estadounidense.

Hace ocho años, el artista se mudó a Estados Unidos y reconoció que su experiencia de vida en el país norteamericano “cambió su obra radicalmente”.

“Empty Project habla de cómo se arman las ciudades hoy en día, porque antiguamente se armaban con la plaza en el medio y alrededor estaba la iglesia, restaurantes, el municipio y la escuela, era un lugar sociocultural”, comenzó a explicar el artista y señaló que hoy en día, como vio en Estados Unidos, esto ya no sucede.

“Ahora en el medio se hacen parkings o centros comerciales. Me impactó cómo ahora la gente ya no llena el espíritu sino que llena el estómago con fast food o el consumo”, continuó y agregó: “por eso se llama Empty Project, trata sobre el vacío que tiene la gente y cómo lo llenan con cosas innecesarias o que no son espirituales”.

De todas formas, Roncoli aclaró que su obra, y el libro sobre la misma, no son una crítica al consumo sino al armado actual de las ciudades: “No estoy en contra del consumo, para nada, yo también consumo bastante, pero no es lo más importante para mi y me gustaría que las ciudades se armaran alrededor de plazas o museos, por ejemplo”.

El famoso autor de las artes visuales destacó también que el libro incluye textos de Pilar Atilio y Rodrigo Alonso y afirmó que esto lo llena de orgullo: “Son dos críticos y curadores que saben leer y hablar de los proyectos desde otro lado”.

En cuanto al diseño, Roncoli resaltó que por primera vez dejó el diseño del libro en manos de otras personas, en este caso los diseñadores Guillermo Leal y Santiago Guerrero: “Diseñaron una maravilla de libro, lograron el objetivo. Tiene algo lúdico, jugaron de una forma hermosa con mis imágenes y la tapa es alucinante. Me costó soltarlo y que lo haga otro, pero estoy más que contento”.

La exposición que presentará este libro que compila la obra del artista multidisciplinario tendrá lugar en la edición número 47 de la Feria Internacional del Libro, la cual se realizará del 28 de abril al 16 de mayo en La Rural.

“Exponer en esta Feria es un orgullo muy grande para mí, una felicidad absoluta”, declaró Roncoli y agregó: “Lo interesante acá es que van a ver el resultado de un trabajo de ocho años, entonces para mí es una alegría enorme”.

Dicha exposición se hará dentro del marco de Identidad Argentina y Fundación Arte Móvil (FAM), entidad de la que Claudio es presidente junto a Guillermo Suárez en el lugar de vicepresidente. Ambas organizaciones fueron las encargadas de editar el libro que pronto llegará a la Feria Internacional.

“Para Fundación Arte Móvil es muy importante exponer en la Feria Internacional del Libro porque es uno de los hitos culturales más importantes del país y el libro de Claudio Roncoli expone el desarrollo de la cultura desde el arte, expresando comportamientos urbanos y sociales”, declaró al respecto el Mgter. Guillermo Suárez como vicepresidente de la FAM y vecino de Pilar.

Por su parte, el artista y presidente de la FAM agregó: “Es también un agradecimiento muy grande a Identidad Argentina, que es quien distribuye el libro, y a todo su equipo de gente maravillosa, porque la fundación es algo que se dio por este proyecto. El libro fue lo que nos unió con Guillermo para armar la Fundación y lograr todo lo que logramos hasta ahora”.

“Esto nos permite poder presentarles lo que hacemos a la comunidad y poder proyectarles esta obra de Claudio Roncoli que trasciende y que es vanguardista e innovadora, por lo cual para nosotros es muy importante llegar a esta expresión cultural con el libro”, concluyó Suárez.

La exposición de “Empty Project” en el marco de Identidad Argentina y Fundación Arte Móvil tendrá su espacio en la Feria Internacional del Libro de la mano de “El Emporio del Libro”, la librería más antigua de Córdoba.

“La participación en la Feria para nosotros representa un descubrimiento como editorial del interior del país, ya que el esfuerzo siempre es mayor”, señaló Pablo Kaplun, dueño de la librería y presidente de la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República, y agregó que se encuentran muy ansiosos y con muchas expectativas para la edición 2022 de la Feria.

Con respecto a la exposición del libro de Roncoli, Kaplun mencionó que el artista se lo merece y expresó: “Es como mezclar dos patas de dos géneros totalmente distintos, el arte con la novela, y es hablar de los componentes de un explosivo que por sí solos no son nada pero si se juntan explotan, creo que va a pasar algo así”.