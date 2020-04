El Municipio clausuró un supermercado por múltiples infracciones

El Municipio clausuró el supermercado El Siglo en Pilar, por vender una gran cantidad de productos con sobreprecios, entre otros incumplimientos. “Estamos realizando metódicamente inspecciones en los comercios. Por eso estamos haciendo que se respeten los precios máximos que estableció el gobierno nacional, fundamentalmente en los productos de la canasta básica”, dijo el intendente Federico Achával.

El jefe comunal señaló que “El día de hoy (por ayer) inspeccionamos un comercio que ya habíamos inspeccionado anteriormente encontrando más de 70 productos por encima de los precios máximos, así que procedimos a la clausura. Queremos cuidar a los pilarenses, sobre todo en estos momentos tan difíciles”.

Por su parte, el secretario de Gobierno y Desarrollo Comunal, Santiago Laurent, detalló que “Se trata de un comercio que ya había sido inspeccionado el 26 de marzo, y hoy se verificó que continuaban con sobreprecios, con el agravante de que tenían productos en el galpón que debían estar en góndola y no lo estaban, como azúcar, yerba, aceites. También detectamos la no exhibición de muchos precios, y además diferencias entre el precio de góndola y la caja. Una actitud por parte del comerciante de especular con la difícil situación que estamos viviendo, con no permitir un acceso adecuado por parte de los vecinos a productos esenciales. Tenemos la decisión de no permitir estos comportamientos que ponen en riesgo la alimentación y el ingreso familiar de los pilarenses”.

Cabe señalar que desde la Dirección de Defensa al Consumidor y el cuerpo único de inspectores ya se hicieron más de 150 operativos de control de precios en los barrios, incluyendo supermercados, hipermercados, farmacias y verdulerías, entre otros comercios. Casi el 60% cumple con los precios máximos establecidos por el gobierno nacional, que se corresponden con los informados al 6 de marzo. Los mismos se pueden ver en www.argentina.gob.ar/ preciosmaximos. En caso de detectar precios que superen el máximo permitido en comercios del distrito, se puede enviar una foto del producto y el precio de góndola o del ticket de compra a defconsumidor@pilar.gov.ar