El Papá Noel de la Fundación Creciendo en Pilar visitó el Hospital Falcón

Como cada año, el Papá Noel de la Fundación Creciendo en Pilar entregó juguetes a 49 niños internados y en guardia del Hospital Falcón. La jornada fue posible gracias a las donaciones anuales de vecinos y comercios locales. Los voluntarios agradecieron a la dirección y al personal del hospital por la excelente recepción y calidez.

La Fundación Creciendo en Pilar renovó este 24 de diciembre su compromiso solidario con la niñez pilarense. Como sucede de forma ininterrumpida desde hace una década y media, los voluntarios y el propio Papá Noel recorrieron las instalaciones del Hospital Falcón de Del Viso para asegurarse que ningún niño se quedara sin su momento de magia.

En una recorrida cargada de emoción, Papá Noel visitó personalmente a 39 niños y niñas que se encontraban internados, extendiendo la sorpresa a otros 10 pequeños que estaban siendo atendidos en la guardia y los pasillos del nosocomio. Cada uno de ellos recibió su juguete cuidadosamente envuelto en papel de regalo, compartiendo además un momento de charlas y fotos con el icónico personaje navideño.

Finalmente, Creciendo en Pilar expresó su gratitud a la dirección del hospital, que como cada año abrió sus puertas con total predisposición, y de manera especial a todo el personal del establecimiento, quienes recibieron a los voluntarios y atendieron la visita de maravillas, facilitando la logística para que cada niño y niña asistido tuviera su regalo en esta Navidad.

Sobre la Fundación

La Fundación Creciendo en Pilar trabaja desde el 2011 por los niños del partido de Pilar, preferentemente por los que se encuentren en condiciones socioeconómicas desfavorables y con capacidades diferentes. Sus programas se llevan a cabo a través de la salud, la cultura, el deporte y la educación. Interactuando con todas las ONG’s del partido, creando alianzas estratégicas para optimizar recursos y fortalezas.

La entidad interactúa con diversas ONG’s generando sinergias; a la vez tiene sus puertas abiertas para recibir a todas aquellas personas que quieran colaborar desde el voluntariado con su tiempo, aportando ideas, proyectos y recursos.

Con las diferentes campañas y programas que la Fundación lleva a cabo, busca como objetivo en los niños: enseñar trabajando, aprender produciendo y construyendo su propio conocimiento.

La Fundación Creciendo en Pilar necesita de ingresos de fondos permanentes para poder llevar adelante sus programas y campañas, que están dirigidas a niños cuyas familias son de escasos recursos o totalmente carenciadas. La totalidad de los servicios que ofrece son gratuitos.

Para la recolección de recursos organizan eventos solidarios para recuadra fondos y campañas específicas para recaudar alimentos no perecederos. No siempre alcanza con los recursos que se consiguen a través de estos medios, es por ello que necesitan del apoyo de particulares o empresas a través de donaciones. La transparencia es una de las características de la Fundación, por lo cual tienen a disposición los balances de cada ejercicio económico con sus respectivas memorias descriptivas de las actividades efectuadas.

La Fundación Creciendo en Pilar, CUIT Nº 30-71208007-4, posee certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias, lo que determina la procedencia de los beneficios acordados a las entidades amparadas por los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Asimismo, el reconocimiento de la exención a las donatarias, validará para el donante la deducción de las donaciones, en dicho gravamen.

En la Argentina, podrán deducir de sus ganancias las donaciones efectuadas en cada año o ejercicio económico con el tope máximo del CINCO POR CIENTO (5%) de la ganancia neta del ejercicio previa a su cómputo.

Cualquier tipo de aporte que puedas hacer será muy bien recibido por la Fundación, el mismo puede ser desde ideas, programas y/o proyectos que tengan, parte del tiempo, conocimientos, contactos hasta la captación de recursos para solventar los diferentes programas.