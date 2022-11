El Polo Educativo celebró sus 20 años

El Polo Educativo realizó la celebración por su 20° Aniversario en Darwin Tortugas. Del evento participaron representantes de los colegios miembros e invitados especiales.

La actual presidente del Polo Educativo Pilar, Marcela Golpe de Andrade, dirigió unas palabras a los presentes relatando los orígenes de la Entidad «hace veinte años, un grupo de ciudadanos preocupados por el bienestar de sus comunidades educativas, se reunió para expresar esa preocupación y pensar juntos una solución…. Y se puso a disposición de las autoridades de ese entonces para lograr un acuerdo y un plan de acción».

Y continuó «a partir de ese hecho de encuentro en un marco de diálogo abierto, comenzó una historia de colaboración que nos trae hasta hoy. Y estamos agradecidos por eso: porque a partir de esa situación, se pusieron en juego valores que dieron lugar a que un grupo de educadores decidiera con generosidad y compromiso, compartir ideas y pensar proyectos en común. En definitiva, tender puentes y construir redes».



Andrade aseguró que «en ese momento no era habitual que esto sucediera, aún dentro del ámbito educativo. Hoy no podríamos pensar la EDUCACIÓN sin la posibilidad de compartir con otros».

Hace 20 años, se unieron los colegios: Bede’s Grammar School, St Matthew’s College North, North Hills, Columbia, Bluebell, St Mary of the Hills, Del Viso Day School, Northern International School, Colegio del Pilar, St Catherine’s Moorlands y Green & Red.

Así, «nace la idea de compartir no solamente inquietudes sino también proyectos e ideas que hoy nos permiten agradecer y celebrar 20 años de historia común dentro del PEP», agregó Andrade.

En estos años hubo cambios. Se sumaron muchas instituciones, y recibieron a las dos Universidades Nacionales con campus en Pilar. Algunos colegios decidieron seguir otro camino, e incluso dos instituciones fundadoras cerraron sus puertas.

«Pensar en la Educación es pensar en un camino que comienza cuando nacemos y se va abriendo, serpenteante pero firme, a lo largo de toda nuestra vida. Está ahí, al alcance de la mano, siempre dispuesto a ofrecernos algo más. Pensar en quienes la hacen, es pensar en el camino del héroe, en una construcción de valores, en el desarrollo de un sueño que se nutre y crece con otros y en otros. Es pensar en el Bien Común por sobre los bienes particulares, es sumar voluntades para convertirnos en verdaderos agentes de cambio, conscientes de los desafíos y fortaleciéndonos con otros», agregó la actual presidente del Polo Educativo Pilar.



«Y todo esto implica generosidad, entrega, respeto por uno mismo y por el otro, sabiendo que hay momentos en los que es difícil ponerse de acuerdo, pero con la certeza de que es necesario hacerlo para que nuestras comunidades puedan seguir creciendo. Hoy tenemos la responsabilidad de representar a 25 instituciones con proyectos potentes, comprometidos con una mejor educación para todos nuestros niños y jóvenes, y seguimos convencidos de que el camino para el cambio está en un diálogo abierto, honesto y comprometido con todos los actores sociales que construyen la política educativa de nuestro país. Seguimos apostando a la Educación porque nos comprometimos con el cambio, aceptando la incertidumbre, las crisis y los desafíos», completó.

Durante el brindis se hizo hincapié en quienes tuvieron la visión y el coraje de fundar este Polo Educativo que trascendió los límites del partido de Pilar y que hoy los une desde las ideas y los valores, y no desde la geografía.

También se hizo mención a «Bertie» (Alberto Noble, primer presidente del Polo Educativo) y a la querida Patricia Balboni que falleció dejando su legado del colegio que fundó junto a su marido y que hoy sus hijos dirigen con orgullo.

En estos 20 años presidieron el Polo Educativo además de Alberto Noble, Juan Ranwez, Graciela Roldán Schuth y actualmente Marcela Golpe de Andrade.

También mereció un agradecimiento especial Marcelo Gilly, «por tu incansable trabajo, cuidado y paciencia durante estos 20 años como Director Ejecutivo». Y Helena Fernández, «por tu invaluable colaboración y organización de cada proyecto y por estar en cada detalle de todo lo que hacemos! Gracias especiales hoy y siempre».

El evento fue organizado en Darwin Tortugas y contó con el servicio de catering de SL Catering de Silvia Lo Coco y el gran aporte de Ana Fernández Lobbe y Maximiliano Sfeir.

Actualmente conforman el Polo Educativo las siguientes instituciones: APDES Pilar, Bede’s Grammar School, Brick Towers, Colegio Arrayanes, Colegio del Pilar, Dailan School & Sports, Del Viso Day School, Godspell College, Los Robles, Colegio Lucero Norte, Magno College, Noordwijk Montessori School, Norbridge, North Hills, Northern International School, Northfield School, Oakhill, San Jorge Loma Verde, San Lucas, St. Mary of the Hills, St. Matthew’s College North, The Global School, Universidad Austral, Universidad del Salvador y la Fundación Germinare.

«Que estos 20 años sean un nuevo comienzo para que los próximos, nos encuentren firmes en nuestros proyectos y objetivos comunes, y unidos en nuestras convicciones, aceptando las diferencias, pero ejerciendo un liderazgo fundado en valores y compromiso con el otro», finalizó Marcela Golpe de Andrade.

En representación de AIEPBA (Asociación de Instituciones de Enseñanzas Privadas de Buenos Aires), la Sra. Elena Papadopulos entregó a la Comisión Directiva, una placa conmemorativa.

Por su parte también se dirigió a los presentes el presidente honorario y primer presidente del Polo Educativo Pilar, Alberto Noble quien aseguró tener muchas anécdotas en estos 20 años en que «ha vivido con hidalguía el Polo Educativo Pilar que es en última instancia simplemente la demostración de cómo la cooperación entre las instituciones puede muchísimo más que las pequeñas y a veces míseras competencias. Es importante destacar que el Polo Educativo es producto de un grupo de instituciones a las cuales hoy les brindo sincero homenaje porque sus primeros fundadores tuvieron la visión de que el Polo se desarrollara hacia lo que es hoy».

«Hoy quiero compartir los sentimientos que me llenan de orgullo y de satisfacción porque podemos decir que hemos cumplido 20 años y simplemente quiero ofrecer un brindis por los próximos 20 años del Polo Educativo Pilar y por la educación Argentina en general», finalizó Noble.