El Polo Educativo Pilar cerró el año entregando los Premios al Mérito 2022

En la tarde del miércoles, en el salón VIP de la Universidad del Salvador, con presencia de alumnos, padres, docentes y directivos, el Polo Educativo Pilar entregó los Premios al Mérito 2022.

Alumnos de secundaria de los colegios Bede´s Grammar School, Brick Towers College, Colegio Internacional del Norte, Dailan School & Sports, Del Viso Day School, Godspell College, Lucero Norte, Norbridge, North Hills, Northfield School, San Jorge Loma Verde, St Matthew’s College North y St. Mary of the Hills, recibieron su reconocimiento de manos de sus directivos y docentes.

Este reconocimiento se entrega no sólo por los logros académicos sino también por los valores como personas. Se premia la actitud solidaria, el compañerismo, el respeto hacia directivos, docentes y compañeros de su colegio y el esfuerzo realizado en el año escolar.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Lic. Marcela Golpe de Andrade, presidenta de la institución, quien dijo «que la entrega de Premios al Mérito fue el primer evento que nos reunió a todos en 2002 y recuerdo esa ceremonia en la Cooperativa Telefónica de Del Viso donde todo era nuevo, donde era la primera vez que los colegios fundadores nos reuníamos y compartíamos esta ceremonia para reconocer a nuestros alumnos. Y pasó el tiempo y la ceremonia se trasladó a este lugar donde nos encontramos cada año».

Golpe continuó dirigiéndose a los presentes indicando que «siempre alrededor de esta idea: compartir y pensar juntos para que ustedes puedan recibir lo mejor de nosotros. Cada uno de ustedes representa un ideal, cada uniforme que llevan con orgullo representa un proyecto, una idea, una idea fundante que los trasciende. Muchos de uds hoy se están despidiendo de sus colegios, quizás algunos se están despidiendo de muchísimos años y empiecen a pensar «y ahora qué»… «qué me voy a poner si no me pongo el uniforme todos los días». Esa pregunta que parece tan sencilla tiene un significado enorme, porque cada color, cada escudo que ustedes llevan en sus remeras lo van a llevar siempre aunque no lo estén usando, porque es el lugar donde los cuidaron, donde los vieron crecer, donde encontraron amistades».

«Esta ceremonia de hoy, la número 20, es bastante particular porque es mucho más íntima que otras ceremonias que se hacían en el auditorio y no por eso menos profunda. En esta ceremonia no están las escuelas de gestión pública y eso nos genera cierto grado de nostalgia. Me parece importante compartirlo para poner en valor realmente lo que significa para nosotros que ustedes hoy estén acá. El mérito por definición tiene que ver con reconocer cualidades, las cualidades nos definen en nuestras actitudes, pero ante todo somos seres humanos, únicos e irrepetibles, con nuestras luces y con nuestras sombras. Pero en un momento donde es tan necesario poder hablar de esfuerzo, de trabajo, de estudio, de camaradería, de solidaridad, de bonhomía, de esas palabras que parece que no ocupan el lugar que tendrían que ocupar. Espero hoy sientan el orgullo de recibir todo esto en estas medallas, es fundamental para nosotros que sea la idea central de este encuentro, que no están solos, están sus familias, sus docentes, hoy están los que tienen que estar. Y nosotros nos sentimos orgullosos y felices de recibirlos y poder entregarles estas medallas».

Y finalizó diciendo «Felicitaciones a ustedes, a sus docentes y a sus familias».

Además es la primera que se vuelve a hacer en formato presencial.

El Polo Educativo Pilar es una asociación civil sin fines de lucro que este año celebró su 20° Aniversario.

Fundada en el año 2002, la institución reúne a instituciones educativas, tanto del Partido de Pilar como también de otras jurisdicciones, y que tiene como objetivo principal el promover y desarrollar la educación, pública y privada, en todo el distrito.