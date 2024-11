El Polo Educativo Pilar entregó los Premios al Mérito 2024

El Polo Educativo llevó a cabo una nueva edición de la entrega de los Premios al Mérito en la Universidad del Salvador con la presencia de los alumnos homenajeados, directores y docentes de los colegios y padres y familiares de los alumnos.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Moira Mashwitz, presidente del Polo Educativo, quien comenzó agradeciendo «especialmente a la Universidad del Salvador que nos brinda nuevamente su casa para esta celebración».

Maschwitz agregó que «es una alegría reunirnos hoy para reconocer y celebrar a quienes han hecho de su esfuerzo académico y de sus cualidades humanas un verdadero ejemplo a seguir».

Es importante destacar la definición de Mérito: “Acción, circunstancia o cualidad que hace a algo o alguien digno de aprecio, valor o reconocimiento”.

«Por lo tanto sus colegios, a través del Polo están reconociendo que hay algo que valorar de sus personas. Ese valor, es algo que no solo usted tienen, sino que proporcionan a los demás. Sabemos que alcanzar estos logros no es tarea fácil. Requiere esfuerzo constante, pero también el acompañamiento de directivos, docentes, y el apoyo invaluable de sus familias. Por eso, este reconocimiento también es un agradecimiento a todos los que han estado a su lado, guiándolos y apoyándolos en su camino», agregó la presidente del Polo Educativo Pilar.

En esta ocasión recibieron su distinción:

Moira G. del Bede´s Grammar School

Clara G. del Brick Towers College

Sofía SM del Colegio del Pilar

Jeremías DM del Colegio North Hills

Brenda A. del Dailan School & Sports

Lucio T. del Del Viso Day School

Marcos B. del Godspell

Morena Victoria C. del Lucero Norte

Milena B. del Norbridge School

Araceli Alejandra DR del Northern International School

Renata P. del Northfield School

Giuliana M. del Saint Mary of the Hills

Martina BF del SGS Loma Verde

Tomás M. del St. Matthew´s College

Valentín Santiago T. del Wellspring

Y finalizaron, «luzcan esta medalla con orgullo y muestren el certificado a la hora de buscar un trabajo o ingresar a la Universidad porque este premio habla muy bien de ustedes. Los invitamos a seguir creciendo, a continuar cultivando esos valores que los hacen grandes seres humanos, y a recordar siempre que el verdadero éxito radica no solo en los logros personales, sino en el impacto positivo que podemos generar en los demás.

¡Felicidades a cada uno de ustedes por este logro, felicitaciones a sus docentes y a sus familias! «