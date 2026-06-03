“El Sobre Rojo”: un thriller teatral donde los secretos salen a la luz

El suspenso llega a los escenarios porteños con “El Sobre Rojo”, una propuesta teatral que promete mantener al público en vilo de principio a fin. La obra, escrita por Esteban Centurión, dirigida por Gonzalo Guerrero y producida por Laten Producciones, se presentará todos los viernes de junio a las 20:30 horas en el Teatro Colonial (Paseo Colón 413, CABA). Entradas aqui https://www.passline.com/eventos/el-sobre-rojo-504656

La historia reúne a ocho personas alrededor de una misteriosa invitación. Lo que parece ser una simple reunión pronto se transforma en una trama cargada de tensión, donde viejas decisiones, secretos ocultos y conflictos del pasado comienzan a emerger de manera inesperada.

Con una puesta en escena que combina intriga, drama y giros inesperados, “El Sobre Rojo” propone una experiencia teatral donde nada es lo que parece y donde cada personaje deberá enfrentarse a verdades que creía enterradas para siempre.

La obra invita al espectador a sumergirse en un universo de sospechas y revelaciones, construyendo un relato en el que la incertidumbre crece minuto a minuto hasta alcanzar un desenlace impactante.

El elenco está integrado por Alejandro Cabrejo Mill, Mariana Baraldini, Esteban Centurión, Melina Contino, Tita Sapag, la pilarense Débora Stumberger, Fabio Contino y Guido Di Stefano.

Las funciones tendrán lugar en el Teatro Colonial, ubicado en Paseo Colón 413, Ciudad de Buenos Aires, consolidándose como una de las propuestas de suspenso más atractivas de la cartelera teatral de esta temporada.

Para los amantes de las historias cargadas de misterio, tensión psicológica y personajes complejos, “El Sobre Rojo” se presenta como una cita imperdible durante los viernes de junio.