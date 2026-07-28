El Teatro Gran Pilar incorpora funciones distendidas para promover una cultura más inclusiva

Con el objetivo de garantizar que cada vez más personas puedan disfrutar de una experiencia teatral accesible, el Teatro Gran Pilar anunció la incorporación de funciones distendidas, una propuesta pensada para que el teatro sea un espacio verdaderamente inclusivo. El sábado 1° de agosto a las 17 hs habrá una Función Distendida de Peter Pan. Las entradas se adquirirán exclusivamente en la boletería del teatro, donde también se brindará información sobre las funciones programadas bajo esta modalidad.

Bajo el mensaje «¿Sabías que el teatro puede ser un espacio para todos?», la iniciativa busca brindar un entorno más amigable para personas con condición del espectro autista, hipersensibilidad sensorial, discapacidad intelectual, trastornos de ansiedad u otras condiciones que pueden hacer difícil asistir a una función tradicional.

Las funciones distendidas se caracterizan por realizar pequeñas adaptaciones en la experiencia teatral, como una iluminación menos intensa, un volumen moderado, mayor flexibilidad para entrar y salir de la sala y un ambiente más relajado y respetuoso de las necesidades de cada espectador.

Desde el Teatro Gran Pilar destacaron que el propósito es eliminar barreras y permitir que más familias puedan compartir el disfrute de un espectáculo en igualdad de condiciones.

Con esta iniciativa, el Teatro Gran Pilar reafirma su compromiso con la accesibilidad y la inclusión, promoviendo una cultura abierta a toda la comunidad y demostrando que el arte puede ser una experiencia para todos.