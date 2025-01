En MI ANSES se puede consultar la historia laboral

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que todas las personas pueden conocer en detalle los aportes de sus años trabajados, que servirán para iniciar el trámite jubilatorio.

La consulta puede realizarse en www.anses.gob.ar, apartado mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando en la sección Trabajo, Consultar Historia Laboral, o bien, desde la app mi ANSES. Allí es posible acceder a información acerca de las declaraciones juradas presentadas por los empleadores de los trabajadores en relación de dependencia, así como de los períodos registrados y las remuneraciones percibidas por trabajadores autónomos o monotributistas.

La Historia Laboral se puede descargar e imprimir fácilmente y es válida como constancia, sin necesidad de incluir la firma de personal de ANSES.

Para más información, consultar aquí.

