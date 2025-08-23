En noviembre llega una nueva edición de Estilo Pilar

En noviembre llega la Edición 20 de Estilo Pilar con un formato boutique en Cardinal (Pilar del Este). Esta edición que como siempre es organizada por Amigos del Pilar, reflejará su evolución, su identidad y su compromiso con la excelencia. Como un homenaje a este recorrido, se presentarán 20 espacios de decoración que simbolizan cada una de sus ediciones: distintas, memorables y pensadas para dejar huella.

La muestra se realizará del 6 al 30 de noviembre en Cardinal, emplazado en Pilar del Este, calle Domingo Prat 3426 – Pilar, a solo 4 km del kilómetro 46 de Panamericana ramal Pilar. Allí se construirá en el futuro un centro comercial de vanguardia, convirtiéndose en un nuevo polo de diseño y lifestyle en la zona norte.

Este año, más que nunca, la muestra propone una mirada introspectiva: 20 ediciones, 20 espacios, una síntesis de historia, diseño y visión. Cada espacio será una celebración del camino recorrido, y una inspiración para lo que viene.

La muestra regresa con el espíritu que la consagró: interiorismo de calidad, creatividad accesible y una mirada sensible sobre cómo habitamos. Con propuestas pensadas para emocionar e inspirar, los visitantes recorrerán 20 espacios diseñados con conceptos concretos, cotidianos y reconocibles por todos.

Los espacios de decoración incluirán propuestas como: loft, estar, living comedor, playroom, studio, cuarto de juegos, comedor diario, office, cocina, living, escritorio, vestidor, dormitorio principal, cuarto de chicos, cuarto de baño, cava y baños públicos, entre otros.

Además, la muestra contará con su tradicional paseo de compras, un recorrido curado por propuestas de diseño, arte, deco, moda y lifestyle. También se destacan el Garden Walk, los espacios de arte y el sector de paisajismo, lugares que invitan a descubrir nuevas formas de habitar lo natural. Por último, el sector para empresas ofrece un área estratégica para conocer propuestas innovadoras de marcas y desarrollos.

Estilo Pilar 2025 propone un recorrido vivencial, donde el interiorismo se presenta de forma cercana, posible, y pensado para inspirar a quienes buscan ideas para aplicar en su día a día. Un espacio donde la creatividad se celebra con estilo, funcionalidad y belleza.

DATOS ADICIONALES:

– Superficie total: casi 8.000 m² de muestra.

– Espacios de decoración: 2.000 m² repartidos en 20 espacios.

– Paseo de compras: 32 locales de diseño, arte, deco, moda y lifestyle.

– Gastronomía: 5 espacios entre cafés, restaurante y food trucks.

– Paisajismo: cerca de 900 m², con el tradicional Garden Walk y espacios de empresas.

ORGANIZACIÓN Y OBJETIVO SOLIDARIO:

Desde 1999, ESTILO PILAR es organizada por AMIGOS DEL PILAR, Asociación Civil sin fines de lucro, que destina la totalidad de lo recaudado a brindar atención odontológica calificada y gratuita a niños de escasos recursos del partido de Pilar.