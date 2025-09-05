En Pilar se realizará una jornada intensiva para prevenir el suicidio y capacitar en RCP

El próximo 6 de septiembre, de 10 a 14 horas, se llevará a cabo en Pilar una jornada intensiva de prevención de conductas de riesgo y suicidio, sumada a la capacitación en emergencias prehospitalarias, RCP y uso de DEA. La actividad, organizada por RCP Pilar, se enmarca en el Mes de la Prevención del Suicidio y entregará certificado oficial de ACES. Más información por WhatsApp 1134192806 | Instagram: @rcp_pilar | La capacitación será en Pilar Centro

“Suicidio significa muerte… hablar sobre la prevención del suicidio es hablar de vida”, asegura con convicción el referente del espacio Myriam Becerro en diálogo con Pilar Hoy Noticias, que desde hace más de diez años capacita a primeros respondientes en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso del DEA.

La iniciativa que tendrá lugar este sábado, se apoya en la Ley Nacional 27.130 de Prevención del Suicidio, que promueve la asistencia, posvención y la educación para desmitificar este tema y brindar herramientas de contención. “El suicidio significa muerte; hablar de su prevención es hablar de vida. Todos podemos ayudar al prójimo, y si estas palabras resuenan, es momento de accionar”, remarcan desde la organización.

Las estadísticas alertan: en el mundo ocurre un suicidio cada 40 segundos, y en Argentina uno cada dos horas. En 2024, la tasa de suicidios en el país alcanzó la cifra más alta de la historia, con 4.249 víctimas.

Bajo el lema de la OMS “Crear esperanza a través de la acción”, RCP Pilar busca ser multiplicador de conciencia y responsabilidad. “Se trata de asegurar la mejor calidad de vida para la víctima en una emergencia y de ser la voz de quienes ya no la tienen”, subrayan.

Hace cuatro años, la institución incorporó un nuevo eje de trabajo: la prevención de conductas de riesgo y el suicidio. La decisión nació tras la formación con Francisco Rabaddán, autor del libro Lejos del diván, cerca de la muerte y ex jefe de operaciones de la Policía de Córdoba. “Escuchar su experiencia en más de 500 intervenciones positivas me hizo el click para especializarme en la temática”, relata a Pilar Hoy Noticias, destacando luego su formación en la Diplomatura en Suicidiología y como Operadora en Situaciones de Crisis.

La organización sostiene un lema contundente: “Te quiero con vida”. Bajo esa consigna, difunden también el mensaje de la OMS, que desde 2020 promueve la campaña Crear esperanza a través de la acción.

La misión es clara: salvar vidas tanto desde la acción inmediata de la RCP como desde la prevención del suicidio, siendo voz de quienes ya no la tienen.

Desde hace más de 10 años, RCP Pilar entrena a la comunidad en maniobras de reanimación y primeros auxilios, con testimonios de asistentes que aseguraron haber salvado vidas gracias a lo aprendido. Hace cuatro años, además, incorporaron un eje fundamental: la prevención del suicidio, abordada desde una mirada humanitaria y de protección comunitaria.

