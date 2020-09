En Pilar ya se recuperaron más de 6 mil pacientes de covid-19

Achával se reunió hoy con la vecina número 6.000 en recuperarse de coronavirus, tras lo cual manifestó: “Diagramamos un sistema desde la prevención, la detección temprana, el acompañamiento y hemos reforzado exponencialmente el sistema hospitalario. Las políticas públicas tienen que tener a la gente en el centro, hoy nos reunimos con Candi, con quien el Municipio estuvo presente en todo su proceso, desde el diagnóstico hasta el aislamiento, y ella pudo superar el covid-19. Hablamos sobre la importancia de la prevención, que no tenemos que darnos por vencidos. Hoy más que nunca tenemos que cuidarnos entre todos para darle la pelea al covid-19”.

“Cuidar la vida de nuestros vecinos es una prioridad, cada recuperado es una vida que se salva. Y hay que decir, como ha dicho nuestro Presidente, que nadie se salva solo. Detrás de cada paciente hay trabajadores de la salud que ponen un enorme esfuerzo, y fundamentalmente hay un Estado presente que desde el primer día está abocado a reforzar el sistema de salud”, destacó Achával.

La paciente número 6.000 en haberse recuperado es una vecina del barrio Toro, quien se realizó el hisopado en el centro de testeo de la Plaza Teófilo Tolosa y permaneció 14 días en el centro de aislamiento de Villa Maristas. Hoy tras reunirse con el intendente, contó su experiencia: “Los primeros síntomas fueron la pérdida del gusto y del olfato, me fui a hacer el hisopado en la Teófilo Tolosa, y cuando dio positivo me aislé en Villa Maristas, siempre me atendieron muy bien. Yo soy paciente de riesgo, tengo diabetes. Tomé muchas medidas preventivas por mis nietos, mis hijos, siempre estamos con barbijo y alcohol. Hoy me dieron una sorpresa, y charlamos con el intendente de esto”. En un mensaje a los pilarenses, añadió: “Hay que hacerse el testeo, la salud es todo”.

Achával destacó que “La salud es un derecho al que todos deben acceder, y desde el Municipio, junto a Provincia y Nación, trabajamos cada día para garantizarlo. Por eso en Pilar hemos abiertos ya tres centros de diagnóstico, que se suman a los testeos en los barrios con la unidad sanitaria móvil y los operativos Detectar. Tenemos dos centros de aislamiento, uno en Villa Maristas y el otro en el predio de la Sociedad Hebraica, para que quienes no pueden realizar el aislamiento en su hogar. No sólo sumamos camas y respiradores sino que además abrimos un nuevo hospital en Derqui, reabrimos también el Meisner, entre otras medidas. Son todas acciones que hacen que hoy más de 6.000 pilarenses estén ya curados en sus casas”. “Le pedimos a los vecinos que no aflojen y sigan tomando todas las medidas preventivas. Desde el Municipio seguiremos trabajando para cuidar a todos”, finalizó.