Encuentro con los neurocirujanos del Hospital Central de Pilar

El intendente Federico Achával compartió un encuentro con profesionales médicos en el Hospital Central de Pilar donde todos los días se cuida la vida y la salud de todos los pilarenses. En esta oportunidad, el jefe comunal se reunió con especialistas en neurocirugía de alta complejidad para evaluar el impacto positivo que tiene este servicio en el sistema público del distrito.

Durante el encuentro, el intendente destacó: “Hoy nos reunimos con el equipo de neurocirugía para poner en común el trabajo que se viene realizando, los avances tecnológicos y los desafíos a futuro para seguir fortaleciendo el sistema de salud del distrito». «Vamos a seguir trabajando de manera articulada, acompañando a los profesionales de la salud y sumando tecnología y capacitación para cuidar la vida de nuestros vecinos y vecinas», remarcó.

El servicio de neurocirugía funciona todos los días en el Hospital Central de Pilar, que abre las puertas a toda la comunidad con atención humana y especializada, y equipamiento de alta complejidad para cuidar a todos los pilarenses.

Achával estuvo acompañado por el secretaria de Salud, Hernán Galimberti, y la subsecretaria del área, Rosario Beláustegui.

“En Pilar seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud”, cerró el intendente.