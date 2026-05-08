Encuentro de asesoría de imagen y estilo con cupos limitados en Hangar Eventos

En Pilar se llevará adelante una nueva edición de “Círculo de Imagen y Estilo”, una propuesta pensada para quienes buscan descubrir y potenciar su imagen personal a través de la moda, el maquillaje y el autoconocimiento. El evento se realizará el próximo sábado 23 de mayo, de 15 a 18 horas, en Hangar Eventos Pilar, y estará coordinado por Victoria Fernández Núñez, especialista en asesoría de imagen y estilo. Quienes deseen participar pueden comunicarse a través del alias MARIAVICTORIAFN, al teléfono 11-7081-3270 o mediante Instagram en @vickyfcollection.

Durante la jornada, las participantes podrán conocer cuáles son los colores que más las favorecen, descubrir su estilo personal y aprender a elegir prendas, accesorios y detalles que representen su identidad y potencien su presencia.

Además, participará Florencia Soto @florsotostudio, quien brindará tips vinculados al maquillaje, la micropigmentación y el laminado, con el objetivo de resaltar la belleza natural de cada asistente.

La propuesta incluye un informe personalizado con diagnóstico individual, pensado como guía práctica para futuras elecciones de imagen y estilo. También habrá una merienda con pastelería artesanal saludable y regalos sorpresa para las participantes.

Desde la organización informaron que quedan los últimos cupos disponibles para el encuentro, cuyo valor es de 66 mil pesos.

La iniciativa busca generar un espacio de aprendizaje, bienestar y conexión personal, en un ambiente distendido y orientado al desarrollo de la autoestima y la imagen auténtica. Además participarán emprendedores para potenciar sus marcas a través del networking y la presencia con sus productos y servicios.