Encuentro de intendentes para articular políticas de seguridad

El intendente de Pilar, Federico Achával participó ayer, en el partido de Escobar, junto a intendentes del conurbano de un encuentro para articular políticas de seguridad junto al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

Luego del encuentro, Achával sostuvo: “Nos encontramos con el ministro de seguridad e intendentes para compartir nuestras miradas sobre la seguridad, los desafíos que tenemos por delante y la importancia de trabajar de manera articulada para cuidar a nuestros vecinos”.

Del encuentro participaron los intendentes de Escobar, Avellaneda, Luján, Ezeiza, Lomas de Zamora, San Vicente, y Bahía Blanca.

“Es fundamental que sigamos fortaleciendo el trabajo coordinado, sumando herramientas e invirtiendo en tecnología y capacitación para mejorar la prevención en cada uno de nuestros barrios” cerró Achával.