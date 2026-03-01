Encuentro de mujeres del programa María Romero 

El intendente compartió un encuentro con mujeres que forman parte del programa María Romero, una iniciativa municipal que apunta a fortalecer a los merenderos, comedores y espacios comunitarios que están a cargo de vecinas. A través de este programa, acceden a capacitaciones para acompañar a las familias en los barrios de Pilar. La actividad tuvo lugar en el Club Municipal Del Viso.

Durante sus palabras, el jefe comunal destacó: “Este programa es parte del corazón de nuestro proyecto, por eso vamos a seguir acompañando a estas mujeres que desde sus casas, merenderos y comedores están siempre para la comunidad», señaló

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, la secretaria General, Soledad Peralta, y otros funcionarios del gabinete municipal.

“Sigamos construyendo un Pilar más justo y humano”, cerró Achával.