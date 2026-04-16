Enfermeros Solidarios de Pilar lanzan una nueva cruzada para asistir al Impenetrable

Desde Pilar, la organización Enfermeros Solidarios de Pilar impulsa una nueva campaña solidaria con el objetivo de asistir a comunidades en situación de extrema vulnerabilidad en el Impenetrable chaqueño, salteño y formoseño. El viaje está previsto para el mes de mayo y buscan reunir donaciones para completar un camión con ayuda. Las donaciones se reciben en la localidad de Presidente Derqui, coordinando previamente día y horario al teléfono 11-6528-9588.

Según informaron desde la entidad, en estas regiones persisten problemáticas sanitarias y sociales de gran gravedad que muchas veces no logran visibilizarse. Entre ellas, mencionan enfermedades como parasitosis, tuberculosis y altos niveles de desnutrición. A esto se suma la falta de acceso a servicios básicos: en muchos parajes no hay electricidad y el agua se encuentra contaminada con arsénico, lo que agrava aún más el cuadro general.

“La combinación de agua contaminada y desnutrición genera un escenario crítico, especialmente en niños y personas con discapacidad que no cuentan con recursos”, señalaron desde la organización, que realiza asistencia sanitaria y humanitaria en distintas comunidades de la región.

La campaña es de carácter solidario y sin fines políticos, y apunta a recolectar todo tipo de donaciones. Entre los elementos solicitados se encuentran ropa, calzado, juguetes, colchones, medicamentos, insumos hospitalarios, útiles escolares y, especialmente, alimentos no perecederos.

“El objetivo es poder acompañar y facilitar la vida de las familias más vulnerables. Necesitamos que la comunidad nos conozca y se sume para poder seguir ayudando”, expresaron.

Desde la organización, encabezada por la licenciada Lidia Aguilar, remarcaron la importancia del compromiso colectivo: “Necesitamos de cada aporte para poder cumplir nuestra misión de ayudar”.

La iniciativa representa una nueva oportunidad para que la comunidad de Pilar se involucre en una acción solidaria concreta, destinada a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.