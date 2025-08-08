Este domingo el Comic Manga Fest llega a la Asociación Italiana de Pilar

Este domingo 10 de agosto de 12 a 18 hs la Asociación Italiana de Pilar albergará al Comic Manga Fest, la Convención del Fandom de Zona Norte. Entradas a la venta por EVENTBRITE $7000 o en la puerta $8000. LLEVAR CON LA ENTRADA DONACIÓN: puede ser un alimento no perecedero, jueguetes o ropa. Las donaciones serán destinadas a @manosenaccion, quienes repartirán las donaciones entre quienes más las necesiten.

Más info en las redes sociales https://www.instagram.com/comicmangafest/

Entradas anticipadas https://www.eventbrite.com.ar/e/comic-manga-fest-litaliano-tickets-1321023339369?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAadRbVNAcpgU91Sp5j7lJkKvE_rXe05iLYF_hD_leOI92qvBHLrr_blmaWNtuQ_aem_zIVeDQ_suaUc8jswmiDq6g

La organización invita «Aficionados al cómic, manga, series y la cultura geek en general, prepárense para vivir una experiencia inolvidable en el Comic Manga Fest! Este evento emblemático llega a su 13º año de trayectoria».

Entre las actividades, que no se suspenden por lluvia, habrá:

-Concurso de Dibujo Huion. Patrocinado por los mejores: @huiontableta

-Concurso de Cosplay. 1 LUGAR: $100.000 + espacio en el sector de cosplayers de la @argentinagameshow y participación en el concurso de cosplay

2 LUGAR: $50.000

Menciones especiales: $20.000

-Dance Cover de @wegirlzone

-Padawan Training por @saberguildkyber

– Actores de doblaje:

CINTY GALLARDO @cintytamgallardo,

WANDA LIEDERT @wandu_landu

CAROLINA DIAZ @caritodiazz

MALCOM BLAZE @malcomlocutor

ENZO RIVERA @enzorivera_13

Más info fan-convenciones@outlook.com