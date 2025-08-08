Este domingo el Comic Manga Fest llega a la Asociación Italiana de Pilar

Este domingo 10 de agosto de 12 a 18 hs la Asociación Italiana de Pilar albergará al Comic Manga Fest, la Convención del Fandom de Zona Norte. Entradas a la venta por EVENTBRITE $7000 o en la puerta $8000. LLEVAR CON LA ENTRADA DONACIÓN: puede ser un alimento no perecedero, jueguetes o ropa. Las donaciones serán destinadas a @manosenaccion, quienes repartirán las donaciones entre quienes más las necesiten.
Más info en las redes sociales https://www.instagram.com/comicmangafest/
Entradas anticipadas https://www.eventbrite.com.ar/e/comic-manga-fest-litaliano-tickets-1321023339369?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAadRbVNAcpgU91Sp5j7lJkKvE_rXe05iLYF_hD_leOI92qvBHLrr_blmaWNtuQ_aem_zIVeDQ_suaUc8jswmiDq6g
La organización invita «Aficionados al cómic, manga, series y la cultura geek en general, prepárense para vivir una experiencia inolvidable en el Comic Manga Fest! Este evento emblemático llega a su 13º año de trayectoria».
Entre las actividades, que no se suspenden por lluvia, habrá:
-Concurso de Dibujo Huion. Patrocinado por los mejores: @huiontableta
-Concurso de Cosplay. 1 LUGAR: $100.000 + espacio en el sector de cosplayers de la @argentinagameshow y participación en el concurso de cosplay
2 LUGAR: $50.000
Menciones especiales: $20.000
-Dance Cover de @wegirlzone
-Padawan Training por @saberguildkyber
– Actores de doblaje:
CINTY GALLARDO @cintytamgallardo,
WANDA LIEDERT @wandu_landu
CAROLINA DIAZ @caritodiazz
MALCOM BLAZE @malcomlocutor
ENZO RIVERA @enzorivera_13
Más info fan-convenciones@outlook.com