Este jueves abre ESTILO ART con entrada libre y gratuita en La Aldea

Del 11 al 16 de septiembre de 12 a 19 hs, en La Aldea (Ruta Panamericana Ramal Pilar Km 44), se presenta ESTILO ART, una muestra que propone una nueva forma de vivir el arte: libre, cercana y sin reglas. Bajo el lema UTOPÍA, esta primera edición invita a imaginar futuros posibles a través de obras que combinan sensibilidad, tecnología y emoción. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. La iniciativa solidaria es impulsada y organizada por la ONG Amigos del Pilar.Pilar Hoy Noticias apoya como Media Partner.

ESTILO ART es un espacio pensado para que todos puedan disfrutar del arte actual, sin necesidad de conocimientos previos. La muestra reúne una diversidad de estilos, técnicas y miradas: pintura, arte digital, fotos intervenidas, objetos escultóricos, dibujos y más. Cada obra refleja algo único de quien la creó, y todas juntas componen un relato colectivo sobre cómo se ve y se siente el arte hoy.

En ESTILO ART, las obras se despliegan como una experiencia multidisciplinaria que invita a transitar distintos mundos, todos conectados por la sensibilidad y la innovación. Los visitantes podrán recorrer espacios curados por reconocidas galerías donde presentan obras que dialogan entre sí y marcan su propia impronta artística. A pocos pasos, museos de trayectoria y grandes divulgadores del arte contemporáneo suman su mirada, enriqueciendo la propuesta con profundidad y contexto.

El arte digital ocupa un importante espacio, con instalaciones interactivas y obras exclusivas. En este sentido, en otro sector, se descubrirán las obras seleccionadas y ganadoras del Concurso Nacional de Arte Digital, organizado junto a Arte Online y la Universidad del Salvador. Los asistentes serán testigos de cómo la tecnología puede ser vehículo de emoción, reflexión y belleza.

Además la muestra da lugar a nuevas voces: un pabellón especialmente dedicado a artistas independientes y emergentes de Pilar y Zona Norte, que traerán sus propuestas diversas y conectadas con el pulso del presente. Cada obra es una apertura a descubrir lo que está naciendo en el arte local.

Al final del recorrido, el visitante puede pasear por un shop de objetos artísticos y de autor, pensados para llevarse una parte de la experiencia a su casa. Todo esto se complementa con espacios gastronómicos que invitan a hacer una pausa, compartir lo vivido y seguir explorando.

En ESTILO ART, el arte no se contempla desde afuera: se vive, se pregunta, se toca y se transforma. Es una experiencia pensada para conectar, para abrir la mirada y para sentir que el arte está más cerca que nunca.

OBRAS DE ARTE CON PROPÓSITO

ESTILO ART es mucho más que una exposición; es una poderosa iniciativa solidaria impulsada y organizada por la ONG Amigos del Pilar. Desde 1996, esta organización trabaja incansablemente para mejorar la calidad de vida de niños en situación de vulnerabilidad. Con más de tres décadas de aportes solidarios, siguen realizando la emblemática exposición Estilo Pilar, reconocida como un foco cultural y activo para la Zona Norte. Este año, Amigos del Pilar amplía y reafirma su legado de impacto lanzando Estilo Art. Manteniendo el mismo espíritu, lo recaudado en esta nueva exposición se destinará a financiar becas para atención odontológica infantil en Pilar.

Cada visita, cada obra y cada participación suman directamente a esta causa vital.

QUIÉNES ACOMPAÑAN ESTILO ART

La organización agradece el acompañamiento de instituciones y aliados que hacen posible esta edición:

 Municipalidad de Pilar

 Malba Puertos

 MACBA

 Universidad del Salvador

 La Aldea Pilar

 ArtLabPro

 ArtHaus

Sponsors:

 Telecom

 Honda

 LB – Loraschi & Batalla Company

 Issa Pelba iluminación y sistemas

 SLS – Pilar Residences

 Pilar Chico

 Munchi’s

 Diagnóstico Maipu

 Trabi

 Pampa Living

 Macroled

 Samet

Galerías

 Galeria Cecilia Caballero

 Sasha.D Espacio de Arte

 Imaginario Galeria de Arte

 Valk Gallery

 Belle Arti Galeria

 Galeria de Arte Laura Haber

 Lorena del Pilar Art

 FOLA

 Arte + Arte

 Lateral

 Circa Galeria

Media Partners

 Pilar Hoy

 Arte Online

 Revista Magenta

 Solo Lideres

 Para Ti Deco

 Espacio & Confort

 Country Magazine

 Pilar a Diario

 FM PLAZA

 Teatro Gran Pilar

• Entrada gratuita

• Cuándo: del jueves 11 al martes 16 de septiembre

• Horario: de 12:00 a 19:00 hs

• Dónde: La Aldea – Ruta Panamericana Km 44, Ramal Pilar