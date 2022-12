Este sábado Bad Dreams con The McBroom Sisters en el Teatro Gran Pilar

Cada vez falta menos para que Pilar reciba la presencia de artistas internacionales de primer nivel como The McBroom Sisters, las legendarias cantantes de Pink Floyd, que se presentarán el próximo sábado 17 de diciembre con banda de rock argentina BAD DREAMS en el Teatro Gran Pilar (San Martín 657, Pilar. Buenos Aires. Argentina). Entradas a la venta a través de Plateanet https://www.plateanet.com/

Bad Dreams nació en Pilar y sus integrantes tienen fuertes lazos con la ciudad y el Teatro Gran Pilar. En concreto, en los años 70, el líder del grupo, Jorge Tenesini, debutó con su primera banda Tundra en dicho teatro y, además, en aquel momento el baterista de la agrupación era Antonio Maggio, padre de Andrés Maggio, actual baterista de la banda.

El grupo, integrado por Matías Pereyra (voz), Jorge Tenesini (teclados), Esteban Falcato (bajo), Patricio Salas y David Desivo (guitarras) y Andrés Maggio (batería), interpretará un amplio repertorio a modo de repaso por lo mejor de sus cuatros álbumes.

En particular, la banda deleitará a su público con las mejores canciones de Apocalypse Of The Mercy (2015), Déjà Vu (2016), Chrysalis (2017) y Frozen Heart (2019). Y como extra, sonarán temas de PINK FLOYD, para celebrar la visita de sus legendarias coristas a través de algunos clásicos de todos los tiempos.

En este super show para despedir el año, los muchachos de Bad Dreams estarán acompañados por Durga y Lorelei, mejor conocidas como The McBroom Sisters, las míticas cantantes de música sinfónica de la banda Pink Floyd.

Bad Dreams conoció a Durga y Lorelei en el marco de sus giras por Estados Unidos, las cuales iniciaron en el 2015 de la mano del festival Cruise to the Edge, del que participaron por tres años consecutivos.

Ahora nuevamente en Pilar, pero cabe destacar que Bad Dreams rompió las fronteras de Argentina y participó tres años consecutivos en el festival de rock progresivo y sinfónico Cruise to the Edge, en el cual compartieron escenarios por Estados Unidos y el Caribe con bandas y artistas como Yes, Focus y Tonny Leving, entre otros.

