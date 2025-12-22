Este sábado se jugará el Torneo de Ajedrez «Pilar Point»

Luego del Torneo Homenaje a Marcelo Fernández Agüero, el Centro Comercial Pilar Point será nuevamente sede un Torneo de Ajedrez este sábado 27 de diciembre desde las 11 hs. Se jugará la Copa Pilar Point, organizada por el Club de Ajedrez Presidente Derqui. Ya está abierta la inscripción!

Por más información e inscripciones se pueden contactar con Luis Alberto Silva (1160359065)

Se van a realizar 2 torneos al mismo tiempo: uno es la liga de Campeones del que participarán todos los Campeones de los distintos abiertos que realizó el Club durante el año que son aproximadamente 20 y en paralelo un Torneo Abierto a toda la Comunidad. El Torneo será Ritmo 10-5 a 7 rondas con sistema suizo.

La inscripción es de 3000 para socios del club y 4000 para el resto de los participantes.

Habrá Medallas y trofeos en premios, entre otras sorpresas. Pilar Point está ubicado en Pilar centro, en la esquina de Ruta 8 e Ituzaingó.

El Club de Ajedrez Presidente Derqui fue creado en marzo de 2023. Con más de 70 alumnos activos, seis de ellos federados de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez) y varios títulos en torneos zonales, el club se posiciona como un espacio clave para la práctica y difusión del ajedrez en el distrito. Actualmente está buscando sede para continuar con sus actividades en 2026.

El Club está reconocido por la Federación Argentina de Ajedrez.

La actividad cuenta con el apoyo de Ferretería Lima, la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez), FADA (Federación Argentina de Ajedrez). Las actividades del Club de Ajedrez de Presidente Derqui son declaradas de interés municipal.