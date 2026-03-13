Estilo Pilar presenta su 20° edición con diseño, tendencias y propósito solidario

Del 18 de marzo al 4 de abril se realizará una nueva edición de Estilo Pilar en Cardinal Shopping, de los desarrolladores Grupo Loraschi – Batalla, consolidándose una vez más como uno de los encuentros más convocantes de arquitectura, interiorismo, arte y paisajismo del calendario cultural y creativo. Durante tres semanas, profesionales, estudios, marcas y artistas presentarán espacios intervenidos que invitan a descubrir nuevas miradas sobre el habitar contemporáneo.

Organizada por Amigos del Pilar Asociación Civil, la exposición se distingue por un rasgo que la vuelve única dentro de su categoría: su propósito solidario. Todo lo recaudado se destina a programas de atención odontológica gratuita para niños de escasos recursos de Pilar, una iniciativa que desde 2004 permitió atender a más de 74.000 chicos y realizar más de 232.000 prestaciones. Así, cada entrada se transforma en un aporte directo a la comunidad.

En su edición aniversario número 20, la muestra se presenta bajo el concepto Boutique, una idea curatorial que propone volver a la esencia de las exposiciones de diseño: espacios cuidados, coherentes y cercanos, con foco en propuestas reales y habitables. Esta mirada pone en primer plano la creatividad aplicada, la funcionalidad y la conciencia en el uso de recursos, e invita a recorrer ambientes donde conviven estilos diversos y materiales nobles, reflejando las tendencias actuales del habitar contemporáneo.

Además del circuito expositivo, el evento ofrecerá propuestas comerciales, espacios de inspiración, experiencias para visitantes y opciones gastronómicas, generando un paseo integral que combina entretenimiento, inspiración y contenido creativo. Esta combinación de muestra, recorrido cultural y experiencia sensorial es uno de los rasgos que consolidaron su crecimiento sostenido a lo largo de más de dos décadas.

Con veinte ediciones realizadas, la exposición reafirma su identidad como plataforma de tendencias, punto de encuentro para profesionales del sector y espacio de difusión para nuevas ideas, manteniendo intacto el espíritu solidario que le dio origen.

Esta edición cuenta con el acompañamiento de sponsors que impulsan el desarrollo del diseño y la cultura del hábitat, aportando recursos, innovación y visibilidad para potenciar el alcance de la muestra. Entre ellos nos acompañan: Sinteplast, Cerro Negro, Rielamericano, Patagonia Flooring, Personal, Italighting, Smeg, Egger, Canteras del Mundo/Cosentino, Aluar, Aspen Motors, Saint Mary of the Hills School, Ferrum, FV, Klaukol y Sika y Meridional Seguros. Además contamos con media partners como: D&D, Para Ti Deco, Solo Lideres, Espacio y Confort, Country Magazine, Arte Online, Revista Magenta, Resumen, Pilar a Diario, FM Plaza y Teatro Gran Pilar. Por otro lado, fue declarado de Interés Municipal por la Municipalidad del Pilar.

Información Estilo Pilar 2026

Fecha: Del 18/03 al 4/04

Lugar: Cardinal Shopping – Domingo Prat 3426, Pilar del Este

Horarios: Para revisar el cronograma concreto de días y horario ingresar al siguiente link: https://www.estilopilar.com.ar/info-util/

Entradas: En Boletería. Cierra 1 hora antes del cierre de la exposición.

Valores:

Entrada general: $15.000

Miércoles, jueves y viernes: promoción 2×1 (no incluye feriados)

Jubilados (presentando acreditación): $10.000

Estudiantes de Diseño y Arquitectura (presentando acreditación): $10.000

Grupos de 4 personas o más: $10.000 por persona

Menores de 14 años: entrada libre

Personas con discapacidad: entrada libre

Sobre Estilo Pilar

Estilo Pilar es una exposición anual de diseño, decoración, arquitectura, arte y paisajismo organizada desde 1999 por Amigos del Pilar Asociación Civil. La iniciativa combina creatividad y compromiso social, destinando lo recaudado a programas solidarios orientados a la salud infantil.