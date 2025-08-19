Feria de Emprendedores en el Colegio Chesterton

El próximo sábado 23 de agosto, de 14 a 17 horas, el Colegio Chesterton (Sarmiento 299, Pilar) organiza una nueva Feria de Emprendedores, un evento que reunirá más de 20 puestos con productos variados, espectáculos y actividades en el marco del Día de la Niñez. Participará la Red de Costureras Solidarias de Pilar. La misma es abierta al público con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca promover un espacio de encuentro y crecimiento comunitario, impulsado por estudiantes de nivel secundario con orientación en Economía. Según explicó la directora del Nivel Primario del Colegio, Fabricia Moira Allende, el objetivo es “unirnos como comunidad para favorecer la vivencia del emprendedurismo en nuestros estudiantes, familias y personas de Pilar que desean participar”.

Durante la feria habrá un taller de circo a cargo de Circo Sar, un espacio de ajedrez para niños gestionado por el Club de Ajedrez de Presidente Derqui, y la participación de autores de literatura infantil como Alicia Di Felice y el grupo Las tres cigarras, que compartirán piezas gráficas y libros.

También se sumarán voluntarias de la Red de Costureras Solidarias de Pilar con quien el Colegio siempre realiza actividades en conjunto y se suma a las iniciativas solidarias.

En esta oportunidad las Costureras asistirán con su Roperito Solidario ofreciendo prendas de moda circular para recaudar fondos para las iniciativas de capacitación para emprendedores textiles que llevan adelante. También estará disponible la ropa confeccionadas por el Taller de Confección de la Red . Su coordinadora, Mónica Blanco, adelantó que este año la expectativa está puesta en recaudar fondos para el mantenimiento de las máquinas e insumos del Taller de Costura. La Red recibió donaciones luego de una entrevista televisiva y esas máquinas necesitan reparación. “Volvemos con muchas ganas para mostrar lo que hacemos. Habrá buzos, almohadones y un roperito solidario de moda circular a muy buenos precios, además de los productos confeccionados por nosotras en el taller”, contó.

Además, como siempre recibirán donaciones de ropa, calzado, útiles escolares, libros, insumos de costura y alimentos no perecederos para colaborar con los que menos tienen.

La feria contará con stands de artesanías en velas, aromas, cerámica y plantas, así como rubros de juguetes, indumentaria, maquillajes, accesorios, uniformes escolares, calzado, lencería, pijamas, alimentación saludable, blanquería, impresiones y productos para el hogar.

Se espera una jornada colmada de opciones para disfrutar en familia y apoyar tanto a los emprendedores locales como a las iniciativas solidarias que fortalecen el entramado social de Pilar.