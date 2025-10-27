Feria de Vinos y Noche de Museos en Capilla del Señor

El próximo 8 de noviembre de 18 a 21 hs, en ocasión de La Noche de los Museos vuelve la Feria de Vinos a Capilla del Señor, una edición especial de la FabrikHa Wine Experience Outdoor. Adquirí tu entrada en Passlline o haciendo click aquí https://www.passline.com/eventos/feria-de-vinos-y-noche-de-museos Más info https://linktr.ee/lafabrikha o por whatsapp al +54 9 11 7112-4775.

El lugar elegido al aire libre es la calle Urcelay 584, entre Casco y Estrada, en «El Mirador» se dará la segunda Edición de esta exitosa feria de vinos acompañando a La Noche de los Museos con más de 50 etiquetas, música en vivo y muestra de esculturas en hierro de Santiago Asturiano.

«El Mirador» es un edificio que data de 1862 y que tiene como origen una historia de amor similar a la de Camila y Ladislao pero con un final feliz que se plasmó en la construcción de este edificio.

También estarán abiertos todos los edificios del casco histórico de Capilla del Señor, ofreciendo la oportunidad de descubrir la rica historia y cultura de este encantador pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

En esta edición, se suman las siguientes bodegas: Calisto, Gloria Galvagno, Agua de Lobos, Pelota de Trapo, Sensei, Finca los Veteranos, Osuna, Bodega Jorge Rubio, Inusitado, Bodega Las Flechas Group, Siete Cuestas, Finca Bandini, Sempiterno, Tonneau, Finca Novelli, El Molle, Aromitos, Preludio, Bubica, Andes Wine, Altas Barrancas, entre otros.

Además, degustación de delicatesen, conservas, panes y dulces.

La música en vivo estará a cargo del saxofonista Nico Glassman @nicoglassman y Martin Strimmer @mstrimmer.

La entrada tiene un valor de $22000. En puerta el valor será de $26000.

«Disfrutar, conocer y degustar un vino no es sólo entender de aromas o sabores, si son frutados y especiados, que no solo son texturas o frescuras. Es algo mucho más importante: orgullo. Orgullo de mostrar en una copa todo el trabajo, el amor y las características de un terroir», dice Andrea Gaiad, creadora de FabrikHa Wine Experience Outdoor.

«Preservar y apoyar a los productores de vino es defender un arte de vivir, un patrimonio universal vivo y, en definitiva, proteger a una humanidad que lo ha construido y transmitido durante milenios, la comunión del hombre con la naturaleza que lo rodea», agrega Gaiad.

«El vino une, genera momentos de disfrute, y hablamos de degustación no de exceso, es algo que ancestralmente al igual que la comida nos une alrededor de una mesa, un fogón o de pie para compartir charlas y momentos de vida que llevaremos siempre en el alma», finaliza.

Para participar adqurí tu entrada aquí https://www.passline.com/eventos/feria-de-vinos-y-noche-de-museos

El evento es organizado por Andrea Gaiad, corazón de La FabriKHa Wine Experience. Gaiad además es quien tuvo la idea de la Feria Nacional de Vinos Cheers y actualmente está ofreciendo viajes a Uruguay y otras experiencias relacionadas con el mundo del vino.

Más info https://linktr.ee/lafabrikha o por whatsapp al +54 9 11 7112-4775

Si sos un fan de los vinos clásicos, si te gustan los vinos boutique, si te gusta descubrir nuevas bodegas, terruños y los sabores diferentes de cada provincia Argentina, esta es Tu Feria.

En estos eventos, donde público, vinotecas, bodegas y productores se encuentran, se promueve el trabajo de la industria vitivinícola de nuestro país, generando así respeto y conciencia sobre toda la magia que hay en una copa de vino.

De esta manera se pueden conocer en el mercado vinos de productores que por una cuestión de estructura y marketing a veces no pueden llegar a Buenos Aires.

Se busca que esos productos puedan ser vistos y que la gente pueda degustar esos vinos.

Este tipo de ferias genera movimiento en la economía local y apuntan a fomentar el enoturismo que es un área del turismo que viene creciendo en los últimos años.

