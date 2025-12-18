Fiestas 2025: Sheraton Pilar presenta sus celebraciones de Navidad y Año Nuevo

Una temporada con cenas especiales, shows en vivo, fiesta temática, incluida la visita de

Papá Noel para los más chicos, y propuestas de alojamiento para disfrutar en familia.

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center presenta su propuesta para celebrar Navidad y Año Nuevo, disponible el 24 y el 31 de diciembre, con una agenda que combina gastronomía, entretenimiento, espectáculos en vivo y opciones de hospedaje especialmente diseñadas para estas fechas. Pensada para disfrutar en familia, en pareja o con amigos, la temporada de fiestas invita a vivir dos noches únicas en un entorno natural, a solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires.

Navidad: Christmas Eve Party y cenas especiales en Don Giovanni

y Las Vasijas

Para la noche del 24, el hotel vuelve a ofrecer tres experiencias destacadas, abiertas al

público general y diseñadas para recibir la Navidad en un ambiente festivo.

La Christmas Eve Party en el Salón Los Girasoles, con capacidad para 400 personas,

incluye buffet amplio con clásicos navideños, estación de carnes, pescados y platos fríos,

mesa dulce temática, vinos seleccionado libres, show musical con bailarines y cantantes,

DJ, Papá Noel entregando regalos, stand de maquillaje glitter y sorpresas para los más

chicos. El valor es de $320.000 para adultos y $170.000 para menores.

La Cena de Navidad en Don Giovanni propone una experiencia gastronómica de 4 pasos

con vino, espumante libre, bebidas sin alcohol y Papá Noel entregará los regalos.. Su tarifa

es de $260.000 para adultos y $140.000 para menores.

La Cena de Navidad en Las Vasijas ofrece un buffet navideño, mesa dulce, bebidas

incluidas y visita de Papá Noel para los más chicos. El valor es de $240.000 para adultos y

$130.000 para menores.

Año Nuevo en Sheraton Pilar: “Notti Magiche”, un homenaje a Italia y tres propuestas para despedir el año Para recibir el 2025, Sheraton Pilar renueva su clásica celebración de Año Nuevo con una fiesta temática que rinde homenaje a Italia y dos experiencias gastronómicas especiales.

La fiesta “Notti Magiche”, en el Salón Los Girasoles, es un espectáculo creado por Peter

Macfarlane MBE y Georgina Ros Artayeta, dos referentes de la producción artística en

América Latina. Inspirada en el espíritu italiano —donde las grandes pasiones se

encuentran con la música, la gastronomía, el arte y la diversión—, la propuesta invita a vivir un Capodanno único que despierta los sentidos. Más de 15 artistas en escena, entre

cantantes y bailarines, conducen la noche a través de cuatro bloques que acompañan los

tiempos del menú de seis pasos. El show recorre la esencia italiana con canciones

románticas, lírica, canzonettas tradicionales y un homenaje a Raffaella Carrá, cargado de

ritmo y brillo. La puesta combina coreografías impactantes, vestuarios luminosos y una

producción técnica de nivel internacional que envuelve a los invitados en una experiencia

sensorial completa.

La celebración incluye recepción en los jardines, menú de 6 pasos, show en vivo, DJ, vino y

espumante libre y bebidas sin alcohol. Las tarifas van desde $520.000 para adultos y

$270.000 para menores, según la ubicación.

En Don Giovanni, la Cena de Año Nuevo ofrece un menú de cuatro pasos con vino,

espumante y bebidas sin alcohol, además de DJ en el Lobby Bar y barra de tragos

opcional. El valor es de $330.000 para adultos y $170.000 para menores.

En Las Vasijas, la propuesta incluye un buffet internacional con estaciones de carnes,

platos fríos, clásicos festivos, mesa dulce y bebidas incluidas. Luego de la cena, la

celebración continúa con pista de baile y DJ en el Lobby Bar hasta las 03 h. La tarifa es de

$315.000 para adultos y $160.000 para menores.

Alojamiento y servicios incluidos

Los paquetes de hospedaje para ambas fechas incluyen desayuno buffet en Las Vasijas

Restaurante, acceso al Health & Spa —con piscina climatizada, sauna seco y húmedo,

hidromasaje, sala de relax y Sheraton Fitness—, así como el uso de jardines y piscinas

externas. Los huéspedes también acceden al Sheratoons Kids Club, con actividades

recreativas para niños, estaciones de juegos y propuestas temáticas durante las Fiestas.

Cada reserva incluye Wi-Fi y estacionamiento sin cargo. Además, el 25 de diciembre y el 1

de enero el hotel ofrece late check-out especial hasta las 16 h.

Para Navidad, el 24 de diciembre, las tarifas de hospedaje comienzan desde $370.000 +

IVA por noche en habitaciones Classic, y los paquetes de dos noches parten desde

$590.000 + IVA.

Para Año Nuevo, el 31 de diciembre, las tarifas comienzan desde $430.000 + IVA por noche en habitaciones Classic, y los paquetes de dos noches desde $650.000 + IVA.

Las reservas pueden abonarse en 3 o 6 cuotas sin interés, o con un 5% OFF adicional

abonando mediante transferencia bancaria.

Acerca de Sheraton Pilar Hotel & Convention Center:

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center se encuentra estratégicamente ubicado a solo 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, en el corazón de Pilar y rodeado de amplios espacios verdes y de importantes centros comerciales, empresariales y recreativos. Este hotel de 3 pisos ofrece 140 lujosas habitaciones distribuidas en 4 categorías, que se destacan por la amplitud de sus espacios y su estilo elegante y acogedor.

Además, se distingue por sus propuestas gastronómicas exclusivas, que combinan la alta cocina con un ambiente sofisticado, ideal tanto para una cena íntima como para reuniones sociales o corporativas.

Dirección: Panamericana Ramal Pilar Km 49.5, Pilar, Provincia de Buenos Aires

Teléfono: 02304 38 5000

Instagram: @sheratonpilar