Fiestas Patronales 2025 en honor a la VIRGEN DEL PILAR

Este año la Parroquia Nuestra Señor Del Pilar está desarrollando la novena a la Virgen Ntra. Sra. Del Pilar en el marco del Jubileo 2025 “peregrinos de Esperanza”. Y ahora se vienen las Fiestas Patronales con un concierto sinfónico y la habitual procesión y misa.

El sábado 11 de octubre, luego de la misa de las 19 hs, el director Juan Carlos Nos, ofrecerá un concierto sinfónico coral desde las 20 hs en la Parroquia. Obras de Mozart, Rheinberger y Durante para Orquesta, solistas y coro; serán de la exquisita puesta denominada “tu Pilar nos convoca”.

El domingo 12 de octubre se realizará la habitual procesión, esta vez, desde la intersección de Colectora Panamericana y Calle Rivadavia, a las 17:30 hs y luego, la Santa Misa en honor a nuestra patrona en Parroquia, concelebrada por los obispos y sacerdotes del decanato.

«Celebrar la Fiesta Patronal significa confirmar la identidad, por lo que es un acto de reafirmación de lo que somos como comunidad, un pueblo con nombre y afinidad común como cristianos. Nuestro partido y ciudad toma su nombre por la devoción de los primeros pilarenses por la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar. Cuenta la tradición cristiana que la mismísima Virgen María, cuando aún vivía, se presentó ante el apóstol Santiago de pie sobre un pilar de mármol el día 2 de enero del año 40, cuando se encontraba junto al Río Ebro en Zaragoza, pidiéndole que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba y prometió que «permanecerá en este sitio hasta el fin de los tiempos”, afirman.

Esta profunda fe en la Virgen se trasladó a América de la mano de los españoles que vinieron a estas tierras desde el comienzo mismo de la conquista y fue declarada su fiesta por el Papa Clemente XII (1730/1740). Doña María Cabezas se propuso darle culto público a la Virgen del Pilar hacia 1729 y desde allí nos acompañó siempre.

«Estamos transitando la novena a la Virgen que comenzó el 3 de octubre con el rezo del Rosario alrededor de la Plaza céntrica a la mañana, visitando su imagen todas las comunidades y barrios de nuestro Pilar», indican

El párroco Jorge Ritacco ha expresado que “…María, desde el Pilar nos sigue acompañando. Esta advocación Mariana es la más antigua, y espero que nunca se baje, porque desde ese pilar puede otear toda nuestra vida. Por algo leemos el Evangelio de San Juan (cap. 19, 25-27), aquello de María al pie de la Cruz: madre, he ahí a tus hijos; hijos he ahí a tu madre. Y esto es lo lindo que María sea la madre y que siempre esté al lado nuestro, sobre todo paradita al lado de nuestras cruces, el país, el mundo, todo que estamos viviendo tan intensamente en los últimos tiempos, las cruces de todos los días. Y María, justamente nos muestra el camino por donde seguirá su hijo Jesús.”. –