Filgueira: “más que pedir informes deberían rendir cuentas a los Pilarenses de porque dejaron esa deuda”

La jefa del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante, Lourdes Filgueira, se refirió a la situación de la Universidad de Buenos Aires en el distrito, y en ese sentido señaló que “La única verdad es la realidad. Y la realidad es que Cambiemos le dejó a la UBA una deuda de $10.572.683,98 para ser exactos. Esto no es algo que decimos nosotros desde el gobierno: fue la propia Universidad de Buenos Aires la que advirtió al Municipio que no continuaría dictando clases, que se iría de Pilar a partir de la enorme deuda generada desde 2017”.

“Lamentablemente, más que pedir informes en el Concejo Deliberante, deberían rendir cuentas ellos a la ciudadanía de por qué se desfinanció a la Universidad pública y casi logran que cierre el CBC en Pilar.”

Cabe señalar que desde la Universidad se enviaron notas al Municipio en los meses de junio y julio, informando el estado de la deuda en relación a la percepción de haberes docentes, por el dictado de clases en el Centro Universitario Regional Pilar. Afirmaba la UBA que de no “cancelar o reducir sustancialmente dicha deuda”, “no podrá continuar con la prestación académica durante el 2do cuatrimestre 2020”.

“Cuando la UBA nos comunicó esto, pusimos el tema sobre la mesa y llevamos al Concejo el convenio para su homologación, paso necesario para regularizar la situación. Garantizar el derecho a la educación de los pilarenses es una prioridad para nosotros, no podemos permitir que quienes están cursando el CBC no puedan finalizarlo”, agregó Filgueira y señaló: “Mejor que decir, es hacer. No está bien confundir a la gente, que el convenio se haya homologado, no quiere decir que no haya más de 10 ¡millones de pesos! de deuda. Tal desfinanciamiento de la educación pública tristemente no sorprende, viniendo de un gobierno que tuvo el endeudamiento del país como su principal legado, y el menosprecio de la educación pública como política”.

“Están acostumbrados a la mentira y la manipulación, pero ya no les funciona, la realidad y el presente los desmienten”, apuntó Filgueira. “Allí donde funciona el CBC, en el Instituto Pellegrini, Cambiemos quiso darle 16 hectáreas a la Unión Argentina de Rugby, y fue el repudio popular lo que lo impidió. En ese lugar, el intendente Achával levantará la Universidad Nacional de Pilar. Donde unos ven privilegios para pocos, nosotros luchamos por la educación pública, gratuita y de calidad para todos los pilarenses” finalizó.