Folclore, Candombe y Rumba Flamenca en la Peña de Piantao

El viernes 10 de octubre desde las 20 hs hay una nueva cita en Piantao Club Cultural (Jorge Newbery 1467, B1630 La Lonja, Provincia de Buenos Aires) con la tercera edición de la Noche de Peña organizada por Héctor Bacci. En esta ocasión con Folclore, Candombe y Rumba flamenca. Entradas por Passline https://www.passline.com/eventos/la-pena-de-piantao-hector-bacci-ezequiel-blanco-cristian-bacci

En esta oportunidad será el turno de los siguientes artistas:

Ezequiel Blanco (voz-saxo)

Héctor Bacci (guitarra y voz)

Cristian Bacci (Bombo)

Además, como invitados estará:

La Ricarda (Candombe)

Mestizo (Rumba flamenca)

Hace tu reserva y vení a disfrutar una noche de buena música.

Reservas en https://www.passline.com/eventos/la-pena-de-piantao-hector-bacci-ezequiel-blanco-cristian-bacci

Música y baile, condimentos necesarios para disfrutar una noche con una propuesta novedosa y con excelentes artistas. Por más información y consultas comunicarse por las redes sociales https://linktr.ee/hectorbacci o al +54 9 11 5502-6856

La peña tendrá la modalidad de micrófono abierto para quien desee sumarse y espacio para bailar.

En las ediciones anteriores ya pasaron por el escenario Gastón Ramírez (Guitarra y voz),

Héctor Bacci (guitarra, bandoneón y voz) y Cristian Bacci (Bombo). Además, cantantes invitados como José Manuel Grima, Ricardo Belfi (tango), Valentina Faes, Julieta Acosta (Folclore).

También el violinista Aldo Ortiz recreando clásicos del folclore nacional. Estuvo Alejandra Cisneros (tango) como cantante invitada en la primera noche que contó con un espacio para bailar tango, musicalizado por la bailarina María Gabriela Rodríguez.