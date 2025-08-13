Folclore y Tango en la Peña de Piantao

El viernes 15 de agosto desde las 20.30 hs Héctor Bacci propone una peña de tango y folclore en Piantao Club Cultural (Jorge Newbery 1467, B1630 La Lonja, Provincia de Buenos Aires). Entradas por Passline https://www.passline.com/eventos/la-pena-de-piantao-aldo-ortiz-hector-bacci

El músico pilarense se presentará junto al talentoso violinista Aldo Ortiz recreando clásicos del folclore nacional. También actuará cómo cantante invitada Alejandra Cisneros (tango) y la noche contará con un espacio para bailar tango, musicalizado por la bailarina María Gabriela Rodríguez.

Música y baile, condimentos necesarios para disfrutar una noche con una propuesta novedosa y con excelentes artistas. Por más información y consultas comunicarse por las redes sociales https://linktr.ee/hectorbacci o al +54 9 11 5502-6856

La peña tendrá la modalidad de micrófono abierto para quien desee sumarse y espacio para bailar.