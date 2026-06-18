Fortalecen el aprendizaje de los chicos con el operativo «Ver Bien, Aprender Mejor» 

El intendente Federico Achával acompañó un nuevo operativo del programa «Ver Bien, Aprender Mejor» que se llevó adelante en Tribarrial. Con esta iniciativa dirigida a chicos y chicas de entre 6 y 12 años, el municipio continúa reforzando la salud y el aprendizaje en los barrios de Pilar. También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Al respecto, Achával señaló: Hoy realizamos un nuevo operativo de este programa con el que niñas y niños pueden hacer sus controles oftalmológicos y, si lo necesitan, recibir sus anteojos para seguir aprendiendo y construir un futuro mejor».

Por su parte, Laurent destacó: «Con este programa más chicos y chicas pueden acceder a controles oftalmológicos, y eso nos permite cuidar su salud y acompañar su educación». Asimismo, Peralta expresó: «Con esta iniciativa acercamos a nuestros barrios herramientas que acompañan a los chicos en su aprendizaje y cuidan su salud».

Este programa llega a todas las localidades del distrito para realizar controles visuales a niños y niñas en edad escolar. Además, entrega anteojos de forma gratuita a quienes los necesiten. El objetivo es fortalecer el cuidado de la salud visual, promover el desarrollo educativo de los chicos y garantizar mejores condiciones para su aprendizaje.