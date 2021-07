Gestión de equipos de alto rendimiento en el contexto actual

Identidad Argentina continúa con su Ciclo de Innovación y Conocimiento con certificado gratis inscribiéndose en las redes sociales de Identidad Argentina. Se trata de jornadas de 25 Minutos todos los Jueves a las 18 hs. donde se desarrollan diversos temas para aprender a innovar desde el pensamiento, para gestionar distinto y alcanzar resultados diferentes. Se trata de un espacio diseñado y organizado por Identidad Argentina junto a la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral apoyando la construcción colectiva en pos del desarrollo económico, social y cultural del País.

El próximo jueves 29 es el momento de hablar de la Gestión de equipos de Alto Rendimiento, charla a cargo de la Lic. Silvina Henríquez y la Lic. Alejandra García, profesoras expertas del curso que dicta Academia Identidad Argentina sobre la temática.

Hoy en día pensar en sacar a los equipos de su tarea cotidiana para “aprender” ya no es rentable ni efectivo. La capacidad de reflexionar en la acción llegó para quedarse. En este sentido decimos que aprender en tiempo real nos exige estar conectados con el aquí y ahora de lo que sucede, sin perder la conexión con uno mismo ni con el sistema y con foco en el resultado que queremos lograr.

«Un equipo de alto rendimiento es aquel que desafía permanente y que busca resultados extraordinarios, que sostiene una energía circular con sus pares. Que puede comprometerse a mucho más de lo que cada integrante se puede comprometer«, conceptualiza Alejandra García y agrega «trabaja en un contexto de confianza o seguridad psicológica según dice Edmonson, donde no tengo temor a plantear una propuesta que puede funcionar o no. Que puedo mostrar mis vulnerabilidades. Que puedo evidenciar mis errores».

En el pasado se planificaba el presente con la experiencia del pasado. Hoy ya no nos sirve. Lo que el equipo hizo en el pasado probablemente no aplica. Eso hace que tome relevancia el presente y se tomen decisiones aquí y ahora en función de la información que se tiene.

«En este seminario vamos a aprender herramientas para construir equipos saludables, con fuerte base en la confianza, en las conversaciones profundas y con compromiso con el resultado por encima de las necesidades individuales», invitan las expertas a inscribirse al curso. Más información en: https://aia.identidadargentina.com.ar/ .

«Actualmente vemos a un equipo como una red alineada a un resultado. Lo más importante en un equipo no son sus talentos individuales sino las interfaces. Es decir la dinámica de los vínculos que le permite al equipo avanzar de manera rápida y efectiva a la meta. Personas inteligentes no hacen necesariamente equipos inteligentes pero equipos efectivos vuelven a las personas más inteligentes», asegura Alejandra García es una de las profesoras expertas de Academia Identidad Argentina, directora de FIDES y especialistas en Coaching Organizacional.

Respecto del impacto de la pandemia en los equipos, García asegura que «La virtualidad nos género una crisis en el inicio y como toda crisis también trajo oportunidad. Claro, para aquellos que así lo pueden ver. Porque las oportunidades no están afuera sino en nosotros que así lo declaramos. En muchos casos mejoró la gestión, género mayor autonomía, derribó paradigmas respecto de que las personas trabajan cuando son controladas por el jefe, etc. Hoy trabajar no es sinónimo de ir a un espacio físico».

Esta nueva realidad «hizo que muchas empresas no destinen presupuesto a sostener grandes instalaciones y redireccionen sus inversiones. Las reuniones virtuales también han sido una oportunidad para los que pueden realmente gestionar. A los que les cuesta gerenciar todavía representan un lugar de resistencia. La virtualidad nos pone a todos en el mismo plano. Geográficamente tenemos todos el mismo espacio. No hay lugares centrales ni oficinas de mayor tamaño ni escenario desde el cual hablar. Esto no es tan fácil para todos. Acelera muchos procesos que las nuevas generaciones venían impulsando. La horizontalidad, la posibilidad de escucharse y trabajar juntos sin importar la posición jerárquica o de poder. Lo único que importa es cuánto te sientas involucrado en la meta. En este sentido se vuelve más importante inspirar que controlar», agrega Alejandra García.

«Este nuevo contexto nos obliga a apelar a nuestra creatividad para diseñar espacios que antes estaban dados por la convivencia. Tenemos que sacarle el jugo a las herramientas tecnológicas que pueden hacernos sentir cerca aún en continentes diferentes», complementa la profesora experta.

Como recomendaciones, García sostiene que «los equipos necesitan aprender a planificar con metas cortas intermedias. Para revisar y corregir antes de invertir gran tiempo y recursos. Necesitan incluir al cliente interno o externo en las decisiones y planificaciones. Y pedir feedback permanente o para nosotros algo mucho más rico que el feedforwad. La mirada hacia adelante. Que podemos hacer mejor la próxima vez. Celebrar, inspirar y corregir para seguir accionando».

«Nuestra propuesta es trabajar con los equipo en tiempo real es decir en el campo. Donde están gestionando, tomando decisiones, donde buscan resultados. No los traemos a un laboratorio nosotras vamos a su terreno de acción», invita García.

«Velamos porque sus reuniones sean cada vez más productivas, que logren escucharse para lo que dijeron que se iban a escuchar. Que se desafíen a más», agrega.

«Quién participe de nuestra formación se lleva una metodología. Se la lleva puesta porque no nos interesa que se lleven la teoría sino la experiencia de vivir la herramienta. La experiencia de verse sistémicamente como parte de un todo. Porque cuando comprendés que sos parte de lo que sucede también advertís que si no te gusta lo que sucede podés diseñar junto con tu equipo algo distinto. Ese es el verdadero poder», finaliza la profesora experta.

Acerca del Curso Gestión de equipos de Alto Rendimiento

El curso de dos meses de duración es dictado por por la Lic. Silvina Henríquez y Lic. Alejandra García. La Lic. Silvina Henríquez es Fundadora y Co-Directora y Alejandra García es Directora, de FIDES. Ambas son especialistas en Coaching Organizacional, acompañan a los equipos a realizar un aprendizaje transformacional, lo que requiere trabajo profundo desde el enfoque del coaching ontológico, garantizando de esta forma la sustentabilidad de los logros en el tiempo.

Su objetivo es explorar herramientas para construir equipos saludables, con fuerte base en la confianza, en las conversaciones profundas y con compromiso con el resultado por encima de las necesidades individuales. Está destinado a líderes y miembros de equipos de trabajo; Emprendedores, empresarios, organizaciones, público en general que encuentre en el trabajo articulado un valor para la acción.

Acerca de los profesores expertos

Lic. Silvina Henríquez

Directora Fundadora de FIDES Coaching Consultants, Psicóloga (USAL), Coach Senior (Newfield Consulting 2008) y Terapeuta de Análisis Bioenergético (Florida Society for Bioenergetic Analysis USA 2010).

Trabajó 10 años en la Organización Techint en RH, donde aprendió la importancia del trabajo en equipo y el trabajo ágil y en red. Y estudió todo lo necesario para liderar un equipo y un presupuesto rindiendo cuentas a ingenieros siendo psicóloga. Estudió coaching y se enamoró de esta profesión.

Lic. Alejandra García

Directora FIDES Coaching Consultants. Psicóloga, coach y deportista. Executive Coch Senior. Certificada como Coach Sistémico por El Centro de Coaching Sistémico. Certificada como Coach deEquipos por La Escuela Europea de Coaching. Licenciada en Psicología (USAL). Licensed Practitionerof Neuro-Linguistic Programming R. Blander.

Neurociencias para líderes. UDESA.

Certificada en la técnica de evaluación de potencial, “Análisis del discurso” de Elliot Jaques, otorgado por The Levinston Institute. Miembro titular de la cátedra Psicología Evolutiva en la carrera de Counseling en la institución Holos. Coordinadora académica de la Escuela de Coaching no directivo.

