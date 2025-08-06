Gimnasio de Pilar detrás de un récord Guinness

El Gimnasio París, ubicado en el centro de Pilar, enfrenta un gran desafío, certificar un record Guinness: ser el gimnasio chico con mayor cantidad de alumnos en el mundo. Es que este gym ubicado en 11 de Septiembre 828 cuenta con 57 mil fichas de alumnos a lo largo de su historia.

En diálogo con Oscar Ramondelle, titular del gimnasio, aseguró que «queremos certificar el récord de ser el Gimnasio chico, que se denomina a un gimnasio de menos de 350 metros cuadrados, con mayor cantidad de alumnos en el mundo. Tenemos 57 mil fichas (todas esas personas han venido al gimnasio)».

El dato, que podría convertirlo en el gimnasio con más registros en el mundo en un espacio menor a 350 metros cuadrados, surgió a raíz de un hecho curioso: el cambio de recepcionistas.

La renovación del personal administrativo trajo consigo un inesperado redescubrimiento. Antiguos alumnos comenzaron a acercarse para pedir sus fichas personales, muchas de las cuales aún se conservan en papel dentro del enorme archivo del gimnasio. Esta situación despertó la inquietud de los dueños por certificar el dato como un récord mundial.

Si bien la idea original fue postularlo a los Guinness World Records, el alto costo del proceso de certificación limitó esa posibilidad.

En Pilar, este gimnasio con más de tres décadas de historia enfrenta hoy el desafío de certificar un récord que, según informaron sus responsables, cuesta unos 22 mil dólares. La cifra fue calificada como “una locura para un gimnasio chico”, a pesar de contar con una base real y comprobable de alumnos.

Sin embargo, el gimnasio cuenta con un contacto que ha sido imagen de la marca Reebok en distintos países, quien ofreció alternativas para validar este logro. Entre ellas, se baraja la posibilidad de participar en una liga internacional de gimnasios o exponerlo en un congreso de fitness.

Desde sus inicios, el Gimnasio París ha sido un ícono local del entrenamiento físico, funcionando de manera ininterrumpida y con una fuerte impronta de cercanía y comunidad. Hoy, su objetivo es visibilizar una historia que representa no solo un récord numérico, sino también el paso de generaciones enteras por un mismo espacio de salud y bienestar.