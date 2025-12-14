Héctor Bacci cierra el año en Piantao Club Cultural

Luego de un año con una nutrida agenda que incluyó actuaciones en nuestro país, Uruguay y una gira por países de Europa, el artista pilarense Héctor Bacci vuelve a presentarse el sábado 20 de diciembre desde las 20 hs en Piantao Club Cultural, esta vez con una peña de fin de año que contará con una amplia grilla de artistas invitados de los más diversos géneros musicales. La cita es en Jorge Newbery 1467, B1630 La Lonja, Provincia de Buenos Aires. Entradas aquí https://piantaocc.com/event/49641-pena-en-piantao-hector-bacci Por más información y consultas comunicarse por las redes sociales https://linktr.ee/hectorbacci o al +54 9 11 5502-6856.

Bacci estará compartiendo escenario junto al cantante Gastón Ramírez (folclore), Dani Figueroa (música andina) y Daniela Aguilar (folclore) cantante con quién acaba de lanzar en distintas plataformas la zamba «Lunita de la mañana» autoría del músico pilarense.

También y serán invitados especiales LA RICARDA (candombe) agrupación con quién viene realizando distintas presentaciones donde se destaca la última que realizaron el 15 de noviembre en el Teatro Ángel Alonso.

Completan la lista de invitados Nicolás Larroca, Valentina Faes (pop), Matías Guerrero (rumba flamenca), Marisol Rodríguez (música del litoral) y cómo siempre Cristian Bacci en bombo legūero.

Sin dudas una cita imperdible para quienes gustan de la buena música.

Una noche de música y baile, condimentos necesarios para disfrutar con una propuesta novedosa y con excelentes artistas.