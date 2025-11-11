Héctor Bacci despide el año en el Teatro Angel Alonso 

El sábado 15 de noviembre a las 21 hs, el artista pilarense Héctor Bacci se presentará en el Teatro Ángel Alonso con el espectáculo «VAMO ARRIBA» (CANDOMBE – FOLCLORE). La cita, con entrada libre y gratuita, es en Pedro Lagrave 725, Pilar centro. Por más información y consultas comunicarse por las redes sociales https://linktr.ee/hectorbacci . Las entradas podrán retirarse en la Boletería del Teatro o solicitarlas al +54 9 11 5502-6856

Cerrando un año que incluyó varias presentaciones en Uruguay y una gira

por distintas ciudades de Europa (Madrid, La Coruña, Marsella, entre otras) presentará un espectáculo donde interpretará música folklórica del norte argentino junto a Nicolás Larroca (guitarra), Fabián Soto (charango y quena), Dani Figueroa (roncoco y sikus).

También habrá candombe de mano de La Ricarda, con Nicolás Tettamanti, Hernán Casarini, Marcos Grochi, Ariel Grochi y Florencia Marcenaro.

Cerrando la lista de invitados, se presentará el cantante y saxofonista Ezequiel Blanco.

Y bailarines invitados: Luis Borda, Arien Rojas, Cristian Terán, Estefanía Ortega, Erica Gutiérrez y Fernanda Peña.

