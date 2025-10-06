Hilton Pilar celebra el Día de la Madre con experiencias únicas para disfrutar en familia

Hilton Pilar presenta una propuesta integral para homenajear a las madres con escapadas,

experiencias gastronómicas, momentos de relax y actividades especiales que combinan

descanso, disfrute y creatividad.

Escapadas inolvidables

Las opciones de 1 o 2 noches de alojamiento incluyen:

 Desayuno en Restaurant Leonforte

 Almuerzo especial Día de la Madre para dos personas

 Regalo para mamá: Kit Beauty de Authentic Beauty Concept

 Acceso a Eforea Spa

 Piscina interna climatizada, con horarios especiales para menores

 Cortesía en la habitación

 Paseos en bicicleta guiados, clases de yoga y actividades recreativas

 Acceso al Kids Club (niños de 3 a 12 años) y Playroom

 Wi-Fi y estacionamiento sin cargo

Propuestas gastronómicas

Hilton Pilar ofrece diferentes opciones para disfrutar el almuerzo del domingo 19 de octubre:

– Gran Buffet en Restaurant Leonforte

Un recorrido por sabores con estaciones en open kitchen, carnes a la tabla, pastas,

pizzas, vegetales al rescoldo, variedad de ensaladas y un mesón dulce irresistible.

Incluye bebidas sin alcohol, vinos Salentein Reserva y un regalo exclusivo de Bodegas

Nieto Senetiner para todas las madres.

– Parrillada All You Can Eat en La Hacienda Grill

Una propuesta bien argentina con asado libre, vermouth de bienvenida, empanadas,

entradas, principales a la parrilla, variedad de ensaladas y postres a elección.

Incluye bebidas sin alcohol, vinos Salentein Reserva y regalo de Bodegas Nieto

Senetiner.

Experiencias de relax y bienestar

El Spa Day Especial Día de la Madre invita a regalar una jornada de desconexión en Eforea Spa, con circuito completo de 4 horas que incluye: sauna húmedo y seco, duchas escocesas, tumbonas térmicas, piscina lúdica, hidromasajes internos y externos climatizados, sala de relax, almuerzo saludable y un regalo especial de Lidherma.

Además, cada mamá disfrutará de un masaje relajante de 25 minutos y una hidratación facial.

Charm Tea Party: creatividad y té de la tarde

El 18 de octubre de 15 el hotel invita a compartir una tarde especial en un taller de diseño de joyas con Lina Kells Accesorios. Cada participante podrá crear su propio collar o pulsera con dijes exclusivos, en un ambiente relajado acompañado del exquisito servicio de té de Hilton Pilar.

Más opciones para regalar

Hilton Pilar también propone gift cards, experiencias de alojamiento, masajes y más

alternativas para sorprender a mamá en su día.

�� Más información y reservas: Hilton Pilar – Día de la Madre

�� WhatsApp: +54 9 11 5764-6552

�� Sitio Web: www.hiltonpilar.ar

�� Ruta 8, km 60.5 – Pilar, Buenos Aires

�� (0230) 437 2900