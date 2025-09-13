Hilton Pilar celebra la primavera con propuestas únicas

Con la llegada de septiembre, Hilton Pilar despliega una agenda especial para celebrar la primavera con experiencias que combinan descanso, gastronomía, música y bienestar en un entorno natural único.

Durante todos los fines de semana del mes, los huéspedes podrán disfrutar de escapadas diseñadas para vivir un verdadero respiro: alojamiento con desayuno en el restaurante Leonforte, acceso a eforea spa, piscina lúdica climatizada y fitness center, además de clases de yoga todos los sábados, actividades recreativas para los más chicos, playroom, kids club y paseos en bicicleta. Una propuesta pensada para disfrutar en familia o en pareja, rodeados de naturaleza y confort.

El sábado 13 de septiembre, el hotel invita a una tarde de conexión personal con Wellness Break & Afternoon Tea, un encuentro que propone ejercicios de respiración consciente, un taller motivacional sobre abundancia y la creación de un mapa de sueños, acompañado por un exquisito servicio de té buffet.

El 20 de septiembre, Hilton Pilar se viste de gala con El Fantasma, un espectáculo inspirado en la célebre obra El Fantasma de la Ópera. La velada comenzará con un cocktail de bienvenida en el lobby del Club House y continuará con una puesta única de la Compañía Galalírica Show, con solistas del Teatro Colón, banda en vivo, vestuario de época y un impactante despliegue escénico. Una noche de lujo que también puede complementarse con alojamiento en el hotel con un beneficio exclusivo.

La programación de septiembre culmina el sábado 27 con Sabores a la Cruz, una experiencia gastronómica y musical en el restaurante La Hacienda. Allí, el chef Ejecutivo Ezequiel Penzo junto al Chef Napo Castellote, recibirán a los comensales con música en vivo y una propuesta que incluye empanadas, sangría, tablas de quesos y fiambres, y un recorrido por tres cortes preparados a la cruz: cordero, vacío de ternera y lechón, acompañados por vinos de reconocida bodega y una selección de postres.

Con estas propuestas, Hilton Pilar se consolida como el destino ideal para celebrar la primavera a través de momentos memorables, combinando la mejor hospitalidad con experiencias que inspiran, deleitan y sorprenden.

Más información y reservas en: https://www.hiltonpilar.ar/tienda-online

WhatsApp: +54 9 11 5764-6552

Sitio Web: www.hiltonpilar.ar

Ruta 8, km 60.5 – Pilar, Buenos Aires

(0230) 437 2900