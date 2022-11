Hotton con intensa agenda en Pilar: “Trabajamos para poner fin a la corrupción, y tener un Estado con soluciones concretas para la gente”

La dirigente de Más Valores, Cynthia Hotton, mantuvo una intensa agenda de trabajo en Pilar que incluyó un encuentro con vecinos, merienda con mujeres y una recorrida por la zona comercial, donde pudo dialogar con la gente sobre las problemáticas e inquietudes del lugar.

“Las comisarías están hace 50 años igual, totalmente venidas abajo. Hay solo dos patrulleros para todo Derqui, y debemos ser como 400 mil habitantes. No pueden con todo, la Policía no es suficiente. Estamos cada vez peor: con más pobreza, sin seguridad, ni cloacas, todo el mundo tiene pozo. En su momento había proyectos para crear cloacas, pero nadie los continuó”, remarcó uno de los vecinos de Derqui.

Por su parte, Hotton expresó: “Nosotros trabajamos por un Estado cerca de la gente, donde los funcionarios no estén detrás de un escritorio, sino caminando las calles, dando respuesta a cada necesidad, con vocación de servicio. Necesitamos que la corrupción se termine, que se escuche a los vecinos, y que quienes gobiernen tengan ganas de trabajar por el bien común”.

La ex diputada nacional, quien estuvo acompañada por los principales referentes de su espacio a nivel local, agregó: “Hoy los vecinos de Derqui me contaban sobre la problemática de los zanjones, que todo sigue igual, y los vine a ver. Acá estamos en frente a la Escuela Especial número 502. No se puede creer, en esta zona se llena de chicos y desde hace más de 30 años los vecinos no tienen respuesta. Los chicos en muchas oportunidades tuvieron accidentes. Hace poquito un nene con problemas de epilepsia se cayó y lo tuvieron que rescatar. Los coches y camionetas también se caen. Nosotros hicimos una presentación en el Concejo Deliberante, nadie respondió. Pedimos un poco de consideración, hay que escuchar y resolver este problema de los zanjones en Derqui, que se entube y se cubra”.

La jornada incluyó también una reunión con la concejal local, Solana Marchesan (Partido Demócrata), con quien dialogaron sobre otras problemáticas locales. Hotton estuvo acompañada por Daniel Di Paolo, presidente de Más Valores en la Provincia de Buenos Aires; y referentes locales de su espacio, Martín Althaparro y Vanesa Soria, quienes remarcaron: “En muchos barrios son evidentes las consecuencias de las drogas y la inseguridad. Estamos trabajando en ayudar a la gente y a las familias”.

Asimismo, durante el encuentro de mujeres, Hotton destacó: “Veo una líder en cada mujer, son líderes de sus hogares. Me parece importantísimo que vean que la política es un instrumento de servicio. Muchas de ustedes están sirviendo y están atentas a las necesidades de la sociedad, desde el lugar de lo que saben hacer. Le dedican su tiempo y su energía a otros. Sepan que nosotros, como cristianos en política, lo que estamos tratando de hacer es llevar esa misma carga por los demás, al sistema. El Estado tiene recursos, no es pobre. Se gasta todo para hacer política. Con gente con valores se puede. Estoy convencida de que Argentina va a salir adelante. Somos un país muy rico, que está mal distribuido, y hay unos pocos que, o no la saben gestionar o se la llevan”.

Durante el encuentro con mujeres, las vecinas le pidieron a Hotton continuar luchando, “esperamos un cambio. Queremos gente buena, gente que pueda sacar al país adelante. Queremos volver a confiar, que vuelvan los valores y la tranquilidad para todas. Queremos sentirnos seguras”, destacaron.