Identidad y Recuerdos: relatos que homenajean gran parte de la historia de Pilar

Salió a la luz “Pilar, un libro de historias”, escrito por los periodistas pilarenses Alejandro Lafourcade y Sergio Abrate. Son más de 30 relatos sobre personajes, hechos y lugares del distrito.

Con la iniciativa de dejar plasmado un recuerdo de varios habitantes que ya no están en este plano y que dejaron huella con su historia de vida, además de hacer un recorrido por Pilar y sus localidades, Alejandro Lafourcade y Sergio Abrate, ambos periodistas locales, le dieron vida a “Pilar, un libro de historias” (Ediciones El Bodegón, 240 páginas).

“El libro Pilar un libro de historias no nace ahora, sino que era una vieja idea que teníamos con Sergio (Abrate), y cuando digo vieja idea, hablo de unos 10 años para atrás, 2010-2011, en base a una serie de relatos que nosotros fuimos recopilando por nuestro trabajo en el Diario Regional de Pilar y nos dimos cuenta que había un montón de material que era muy interesante para nosotros y quizás también para los vecinos. Tenía más que ver con la tradición oral, con nuestras costumbres como pilarenses, pero que no habían estado nunca reflejadas”, resalta Alejandro Lafourcade en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

Con más de 30 textos que narran historias de identidades locales, lugares y hechos, este ejemplar busca revivir la desaparición de Pilar “como pueblo” y que no queden tantas anécdotas en el olvido de los habitantes.

“Hay un montón de historias de Pilar que no se conocen o que el vecino pilarense no tiene ni idea de quiénes fueron sus antecesores o información de tal o cuál lugar. Alguien puede vivir en la esquina de Vergani y Lagrave, sin tener la menor idea de quiénes fueron Víctor Vergani y Pedro Lagrave, entonces es valorizar todo el pasado de Pilar y el pasado inmediato también, porque la gente que lo lea va a encontrar relatos de la década del ´80 por ejemplo”, agrega Lafourcade.

Personajes del libro

A lo largo del libro aparecen protagonistas de todas las épocas, pero el siglo XX se destaca. La interesante vida de Luis Lagomarsino, los misterios sin develar del cementerio y la Iglesia, el heroico Lorenzo López, la conmoción por la aparición de “enanitos verdes” en la década del ’80, el ciclón que estremeció al pueblo, el túnel entre dos colegios, las hazañas olímpicas de Ricardo Rusticucci y muchas historias más pueden ser encontradas en este maravillosa obra literaria.

“No utilizamos los métodos que suelen usar los historiadores, métodos más rigurosos de búsqueda de documentación, de expedientes. Lo que tiene, y esto sí que compartimos con los historiadores, es mucho archivo de la palabra, digamos, que es producto de entrevistas con decenas de personas y nos pareció que mucha de esa gente ya no está y dejó contada su historia, y por ahí esas anécdotas algún día se pueden llegar a perder. Pensamos también con Alejandro que la idea es que el libro entre en las escuelas y despierte algún interés por la historia de Pilar, que es riquísima”, comenta Sergio Abrate a Pilar Hoy Noticias.

El libro ya está a la venta (info debajo), pero la presentación se realizará en fecha y lugar a anunciar.

¿Cómo adquirir el ejemplar?

Por el momento, se puede conseguir vía Instagram oficial del libro en @pilarunlibrodehistorias o en las cuentas personales de los autores @alelafourcade y @sergioabrate, mandándoles mensaje privado. También, por la fanpage de Facebook: Pilar, un libro de historias. Además, los autores planean, con el correr de los días, poder distribuirlo por librerías del centro de Pilar y algunas localidades.