Incremento en las jubilaciones de los abogados bonaerenses

Los pasivos de la Caja de la Abogacía percibirán $95.000 de jubilación básica este mes, mientras en febrero se llevará el haber a $110.000, otorgando un aumento del cien por ciento en un año.

La Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires anunció nuevos

incrementos para los profesionales retirados. Los mismos alcanzarán a jubilados y pensionados, de esta manera el haber básico será de 95.000 pesos en diciembre y trepará a los 110.000 pesos en febrero de 2023. La jubilación máxima ascenderá a 285.000 pesos este mes y trepará a $330.000 dos meses después.

“Sabíamos que teníamos algún atraso con las jubilaciones y este año hemos podido aumentar un 100% la jubilación y aunque no es lo que quisieramos pagar, pero vamos recuperando un poco la jubilación que se había perdido con la pandemia. Esto para nosotros es importante, es nuestro principal trabajo y ésto incluye no sólo el pago del beneficio, sino que también incorpora el sistema de salud, para todos aquellos afiliados que fueron solidarios con el sistema en su vida activa, cuando se jubilan también pueden mantener su afiliación a C.A.S.A. por un pequeño porcentaje de la jubilación”, dijo el Presidente de la CAJA, Daniel Burke.

Por otra parte, La Caja de Abogacía también anunció un beneficio para los abogados activos, el mismo se trata de la suspensión de los intereses de las obligaciones previsionales de los profesionales, quienes podrán realizar el pago de la Cuota Anual 2022 sin intereses hasta el 31/3/2023.

En el mismo sentido, la institución ratificó la plena vigencia del Sistema de Aportes por Estamentos implementado durante la pandemia por medio del cual cada letrado puede elegir aportar entre el 38%, 50%, 75% o 100%, de acuerdo a la realidad profesional de cada abogado.

“Es un sistema de estamentos es un sistema inclusivo que fuimos elaborando con el tiempo porque para nosotros La Caja tiene que ser sustentable, solidaria e inclusiva. Este sistema de estamentos no hace más que mirar la realidad de los colegas a través del trabajo de los años y así, más allá de tener una Cuota Anual y Obligatoria (CAO) con un monto fijo, el colega y la colega pueden aportar al 50%, al 38% o por sobre la CAO. De esta manera eso va a determinar la prorrata la jubilación posterior, esto no es un sistema de retiro, sigue siendo un sistema solidario que no sólo atiende la realidad laboral de ese año de los colegas, sino que también se ayuda a los colegas que tuvieron un mal año de trabajo a

que pagando el 38% puedan estar incluidos dentro del sistema, porque lo más importante es que estén todos incluidos, que estén dentro del sistema, que puedan trabajar y que no sientan la presión de una Caja de Abogacía que está por sobre los colegas que tienen que trabajar” expresó Burke.