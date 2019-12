Inseguridad en Pilar centro

Mientras las nuevas autoridades trabajan en un plan integral de seguridad y hacen un diagnóstico de la situación actual, en las últimas semanas se registraron varios robos en el centro de Pilar, muchos de ellos a automóviles, rotura de vidrios, robo de neumáticos. En la madrugada del día de ayer, a pocas cuadras del Corredor Aeróbico rompieron los vidrios para robar el estéreo a un vecino de la zona. Hoy la zona cuenta con presencia policial

Al hacer la denuncia en al comisaría Pilar 1º se encontró con muchos otros vecinos a los que le había pasado lo mismo.

Y la denuncia se repetía: robo de ruedas, rotura de vidrios, etc.

En diálogo con el damminicado, a quien le habían robado ya varias veces en su local de Pilar centro relató «ya hace varias veces llamé el 911 porque hay gente merodeando, y esto que me pasó a mi me contaron los vecinos que ya pasó varias veces. Incluso cuando estuve haciendo la denuncia había un montón de gente en Pilar porque le robaban autos, las ruedas, le rompían el vidrio», relató.

Además, agregó «hay un maltrato en la comisaría, vas con un problema y te tratan como un perro y no nos tenemos que acostumbrar a eso. La semana pasada llamé el 911 porque alguien intentaba abrir el auto, vinieron y me dijeron «era una persona alcoholizada, la conocemos» y no la llevaron ni a hacerle averiguación de antecedentes. Esta vez vino el mismo policía que no había hecho nada la vez anterior y le dije «viste» y me dijo, bueno, «viste como es esto»», amplió.

Hace unos días asumió el nuevo secretario de seguridad de Pilar, Federico Kruse, quién adelantó que en 90 días se tendrá un plan integral para todo el distrito. Señaló que es importante el uso tecnológico, pero no de manera “boba”, sino con un recurso humano que sepa intervenir. “Queremos poner al distrito entre los mejores de la provincia y el conurbano”, enfatizó.