Intriga, humor y misterio: “Modelo Vivo Muerto” llega al Teatro Gran Pilar

El domingo 24 de agosto a las 20.30 hs, el Teatro Gran Pilar recibirá a la Compañía Bla Bla con su más reciente y premiada producción: “Modelo Vivo Muerto”, una obra que combina intriga policial, humor absurdo y una cuidada puesta en escena. Las entradas pueden adquirirse a través de https://www.plateanet.com/obra/31775?obra=BLA-BLA-Y-CIA-PRESENTA_—MODELO-VIVO-MUERTO_&paso=inicio

La historia transcurre en el examen final de una prestigiosa academia de arte, donde un modelo vivo es hallado misteriosamente sin vida. A partir de este hecho, el personal de la institución emprende una investigación tan urgente como desopilante, en la que nada es lo que parece y todo puede suceder. La trama, dividida en tres actos, avanza entre interrogatorios poco ortodoxos y giros inesperados.

Un cambio en el lenguaje de Bla Bla

Con esta pieza, estrenada en abril de 2023 bajo la dirección de Francisca Ure, la compañía dio un paso diferente en su trayectoria, alejándose de sus tradicionales sketches de varieté para adentrarse en el formato clásico de obra teatral. El resultado fue un éxito: más de 180 funciones en escenarios de CABA, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Paraná.

Reconocimientos y elenco

“Modelo Vivo Muerto” se alzó con el Martín Fierro Teatro 2025 a Mejor Obra de Teatro Off y Mejor Música Original (Sebastián Furman), además de múltiples nominaciones en categorías como actuación, vestuario y escenografía. También obtuvo el Premio María Guerrero 2023 a Mejor Música Original y distinciones en los Premios Teatro del Mundo 2023.

En escena, el público podrá ver a Manu Fanego, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups y Carola Oyarbide, con un equipo creativo que incluye a Sandra Szwarcberg (vestuario), Sol Soto (escenografía) y Sebastián Furman (música).

Más de una década de humor y creatividad

La Compañía Bla Bla, formada en 2010, ha construido un estilo propio basado en humor físico, absurdo y música, con espectáculos que han recorrido teatros y festivales nacionales e internacionales. Con “Modelo Vivo Muerto” reafirman su versatilidad y capacidad de sorprender.