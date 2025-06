Isabella: el primer mediometraje pilarense que ya se puede ver online

Con producción independiente, grabado con celulares en calles y locaciones de Pilar, en una casa semi abandonada y a pulmón, el joven director Joaquín Nicolás Rossi presentó Isabella, su primer mediometraje. La pieza, estrenada el 18 de abril, ya puede verse online.

A los 17 años, durante la pandemia, el pilarense Joaquín Nicolás Rossi descubrió su amor por el cine viendo clásicos. Ese interés fue creciendo hasta volverse una necesidad: quería estar detrás de cámara, contar historias, formar parte del mundo audiovisual. Desde entonces, todo su camino fue una construcción hacia ese objetivo. Hoy, lanza Isabella, un thriller psicológico rodado 100% en Pilar.

«Isabella se filmó en su totalidad en locaciones pilarenses. La casa semi abandonada donde transcurre la historia, las calles, las escenas nocturnas… todo se gestó acá. Era importante que el primer proyecto que dirigiera tuviera su raíz en el lugar que me dio mis primeros espacios creativos», cuenta Joaquín.

Y es que fue en Pilar donde dio sus primeros pasos: cursando talleres de actuación, participando en obras en el teatro Ángel Alonso, escribiendo su primera pieza teatral, y luego colaborando como actor y asistente de producción en distintos cortos locales como La Jilguera y Crisis.

«Fue mi primer intento, mi primer paso, y superó mis expectativas. Me gustó estar en todos los roles: guionista, director, editor y actor. Me puso a prueba, me preparó, y me enseñó a encarar una producción con seriedad y compromiso», relata a Pilar Hoy.

Durante el rodaje, que duró cuatro meses, también enfrentó pérdidas personales y desafíos emocionales. Sin embargo, el compromiso del equipo, la pasión por el proyecto y la conexión con el arte lo sostuvieron. “Esta experiencia me hizo sentir que formo parte. Me di cuenta de que este es mi lugar.”

La película fue filmada con celulares y equipo básico, en jornadas largas y con pausas, apostando al trabajo colaborativo. El proceso incluyó ensayos intensos, selección de elenco —tras una larga búsqueda de la protagonista— y edición durante cada jornada de rodaje para mantener el rumbo del relato.

El proyecto fue escrito y dirigido por Joaquín Nicolás Rossi y protagonizado por Luana Padín. Completan el elenco Fernando Rodríguez, Antonella Torres e Iván Vittortas. La asistencia de cámara fue de Alan Miño y Alexander Stewart acompañó como productor y coach actoral.

«Algo que caracterizó a Isabella fue la comunicación. Tuvimos nuestros choques, como todo en la vida, pero el diálogo abierto fue clave. Todos terminamos felices, y se generó un vínculo fuerte dentro y fuera del set.»

Sinopsis: “Tras descubrir una estafa financiera realizada por su propia pareja, Isabella intentará huir de la situación. Sin embargo, con el tiempo, los pensamientos intrusivos y las ideas de venganza se volverán cada vez más tentadoras…”

Es un thriller de suspenso psicológico, con una narrativa intensa que refleja emociones reales. Joaquín, inspirado por directores como Alfred Hitchcock, se propuso generar un clima de tensión desde lo visual, lo sonoro y la actuación.

Tras el estreno del mediometraje, ya disponible en YouTube, Joaquín continúa trabajando en nuevos proyectos. Actualmente edita un detrás de escena de Isabella, que mostrará el proceso de casting, ensayos y rodaje. También avanza en su nuevo cortometraje: Bajo Tierra, pronto a estrenarse.

«Estoy agradecido con todas las personas que se involucraron, y conmigo mismo . Este fue un primer paso, y Pilar fue el lugar donde todo empezó.»

