Jorge Juárez: «Los pilarenses necesitan representatnes con compromiso y vocación para terminar con la política que depende de un sueldo»

Con la presencia de más de 100 vecinos, se llevó a cabo una importante reunión, en la sede de “La Libertad Avanza” en Pilar. Convocada por Jorge Gabriel Juarez y Mariela Acosta, ambos referentes de la agrupación “Juntos Por Pilar”. En el encuentro se destacó como puntos importantes la realidad de los barrios ante lo que consideran una «falta de gestión en obras públicas, la inseguridad que atraviesan las zonas comerciales, el incremento de las tasas municipales y la falta de transparencia en la información brindada por el municipio para el uso de los fondos adquiridos por medio de todos los pagos de impuestos que los vecinos de Pilar realizan».

En la misma, la referente de Presidente Derqui, Mariela Acosta destacó que “En Pilar tenemos mucho gasto de publicidad para que nos entre una realidad fantasma por los ojos, que cuando salimos de nuestras casas claramente no vemos, que nuestros hijos no tienen clases por falta de calefacción y que muchos ni siquiera pueden salir de sus hogares cuando llueve porque las calles prácticamente no existen, eso habla de un abandono total del municipio”.

Jorge Juarez, agregó “El Intendente de Pilar hace años que no tiene oposición, los que estan ahi adentro no quieren decir lo que en realidad sucede y muchos de los supuestos concejales opositores están disfrazados, cobran sueldos y no saben dónde empieza y termina Pilar, con eso hay que terminar y decirles que se vayan, que dejen trabajar a los que de verdad tenemos ganas de hacer y construir un mejor Pilar”.

De la reunión también participaron las referentes Daniela Barrionuevo (Directora de PAMI Pilar) y la Concejal Solana Marchesan (Coordinadora de La Libertad Avanza Pilar), la última tomó la palabra y resaltó que “Estamos trabajando en consolidar un equipo para llegar al Concejo Deliberante con más fuerzas, trabajar en los proyectos importantes y ordenar las prioridades que los vecinos de Pilar necesitan”.

El referente del vecinalismo, Jorge Juarez concluyó el evento con palabras directas a los máximos referentes del Presidente Javier Milei y del equipo liberal en la Provincia de Buenos Aires, explayando que “Tienen en sus manos la posibilidad de armar listas que renueven la política local, de decirle que no a las viejas fórmulas para no cometer los errores del 2023, y sepan bien que en Mariela y en mi, van a encontrar a dos vecinos que viven de sus trabajos, que no necesitan de un sueldo del estado para salir a hacer la política que Pilar padece hace décadas. Aca tienen a dos personas que están listos para ser candidatos y que están listos para ejercer funciones con carácter, con conocimiento, con territorio y por sobre todo con vocación”.

El espacio vecinal Juntos Por Pilar, se sumó a las líneas liberales en la elección Balotaje del año 2023, momento en el cual muchos referentes liberales se dieron de baja y optaron por no acompañar.